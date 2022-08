Carla Vigo ha desvelado cómo se encuentra después de haber sufrido un ataque de ansiedad en el hospital. La sobrina de la reina Letizia ha explicado que ya está mucho mejor y más recuperada de ese pequeño susto. De hecho, ahora se encuentra inmersa en su nuevo proyecto junto a Rafael Amargo, quien le ayudó a cumplir su gran sueño de actuar en una obra de teatro. Una increíble experiencia que ahora repetirá con el nuevo proyecto que ha puesto en marcha.

La actriz ha aprovechado la ocasión para dejar claro que ser sobrina de la reina Letizia no tiene nada que ver con su éxito profesional. "Mucha gente dice que lo tengo más fácil, pero es al revés, porque la gente pone más trabas, porque dicen 'tú estás ahí porque eres quién eres'. Yo estoy aquí por mi trabajo, porque llevo toda la vida. La primera vez que me subí a un escenario tenía dos años. No tenía nada que ver", ha recalcado. En el vídeo de la parte superior, Carla Vigo habla de su relación con su tía; su nuevo papel en el teatro y cómo está tras el ataque de ansiedad que sufrió. "La gente dice que no hay relación pero me llevo bien con ella y con las niñas", dice.

Además, ha reconocido que decir que tiene más facilidades es un poco "ambiguo". "Facilidades tiene todo el mundo. Si tú estudias ADE y tienes un padre que ha estudiado lo mismo y tiene una empresa, pues te va a meter. Es evidente. En todas las carreras pasa. No tiene nada que ver con el talento que tengas, y si no tienes talento, pues luego ya después te dicen que ya está, pero si tienes talento....", ha explicado.

Tras esto, ha dejado claro que ella tiene una buena relación tanto con la reina Letizia como con la princesa Leonor y la infanta Sofía. "Claro que me llevo bien. Leonor y Sofía son muy graciosas. Mi relación es igual con las dos", ha indicado asegurando que mantiene el contacto tanto con sus primas como con su tía, a quienes no sabe si podrá ver este verano debido a que tiene mucho trabajo estos meses. "Estoy con la nueva obra de teatro, también tengo un corto y puede que una película", ha desvelado.

Por otro lado, Carla Vigo también se ha sincerado sobre las críticas que recibe, dejando claro que es cierto que a veces llegan a afectarle mucho. "A lo mejor me pillas en un buen día, que esté muy bien anímicamente, pues me da igual, pero si estoy más de bajón…", ha reconocido asegurando que cuando son muchos los mensajes de 'haters' que recibe no puede evitar que terminen haciéndole daño.

