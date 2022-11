Belén Rodríguez ha protagonizado una de sus peores semanas en el programa al saltar la polémica con Kiko Hernández tras revelarse que ella le prestó dinero a su compañero hace 7 años pidiéndole que se lo devolviera antes del tiempo acordado. Sobre ello la colaboradora habló en el polígrafo y en varios programas aunque sin dar apenas datos. Un episodio que, lejos de quedarse como una anécdota, ha hecho detonar la amistad entre ellos: "no lo voy a olvidar", aseguraba Kiko sobre ella.

La situación está afectando gravemente a la colaboradora de 'Sálvame' que se ha tomado un respiro alejándose de todo durante los últimos días. En plena tormenta ha acudido a Málaga para disfrutar con sus amigos tranquilizándose y lanzando un mensaje enigmático sobre la situación que está viviendo.

Si bien hace unos días compartía una imagen con el hastag "respirando" junto a un amigo con el que está descansando, ahora ha publicado una imagen en la playa con un enigmático mensaje. “Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca", ha escrito.

Un mensaje que claramente apunta a la polémica que bien le está rodeando en Sálvame y que podría estar esperando a que amainara para volver de su retiro, aunque no está del todo claro que finalmente se apacigüen las aguas en algún momento antes de su regreso. Por ahora la colaboradora está cogiendo fuerzas para poder enfrentarse, sobre todo, al sentimiento de rechazo que ha generado en su amigo, Kiko Hernández.