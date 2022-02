Canales Rivera amenaza con abandonar 'Sálvame': "Yo no me voy a prestar a esto"

Este viernes, a partir de las 22:00 horas, el Deluxe regresa a la noche de los viernes tras un cambio de última hora en la programación de Telecinco. Sábado Deluxe dejará de emitirse en su tradicional día de la semana. Y es que Telecinco quiere dar una nueva vuelta de tuerca a su programación para reubicar a Idol Kids en su parrilla de cara a las próximas semanas. Aunque eso traiga consigo el descanso de un formato veterano.

Se trata de Sábado Deluxe, el formato presentado por Jorge Javier Vázquez que sirve como comodín a la cadena en caso de necesidad de reubicación de algún formato que por determinadas circunstancias no esté funcionando tal y como se esperaba. Y eso es lo que ocurrirá en la noche de los sábados.

Telecino retiró Idol Kids para dejar hueco al programa de Bertín y ahora ha encontrado una nueva ubicación para el talent show que presenta Jesús Vázquez. A partir de ahora, se emitirá en el prime time de los sábados, compitiendo así con La Sexta Noche y el cine de Antena 3.

'Sálvame Deluxe': cuándo ver el programa de Telecinco

Con este movimiento, Telecinco levanta el Deluxe de la noche de los sábados. El tradicional espacio de corazón que presenta Jorge Javier Vázquez cambia de ubicación y regresa al prime time de los viernes, su día original, según Yotele. Así, el programa competirá contra Tu cara me suena, que se encuentra en plena fase final. De hecho, esta semana ofrecerá la segunda semifinal de la edición.



Hasta ahora, Telecinco ha estado emitiendo los especiales de Montealto en la noche de los viernes. Este otro programa tiene un mayor rendimiento en parrilla y no es descartable que se alargue en vista de la revuelta que se ha producido en el seno de la familia Jurado con las declaraciones de Rocío Carrasco en cada una de sus entregas. La cuestión es qué ocurrirá si Idol Kids no funciona tampoco los sábados. Por el momento, el universo Sálvame tendrá más libre el fin de semana.

