El pasado 4 de noviembre de 2021, José Luis Gil sufría un infarto cerebral del que se sigue recuperando. Más de un año lleva el actor alejado se su vida pública para centrarse en una recuperación lenta pero a la vez satisfactoria.desde el trágico accidente y suelen ser ellos los que dan algunas señales de cómo le va su nueva vida al intérprete. Este martes 15 de noviembre ha sido una fecha muy especial para José Luis Gil, y es que su hija se casaba."Hoy, hace 19 añazos, muchos estabais de boda, no podía llover más y no podía importarme menos. Este año, me acuerdo de mi padre que me llevó a tomar una copa de cava vestida de novia, en un cochazo espectacular, con dos actores famosos al Mallorca de Alberto Alcocer porque teníamos que llegar tarde.Esa mirada, por suerte, sigue acompañándonos y eso, es lo importante. Todo lo demás, va volviendo, poco a poco", eran las bonitas palabras que le dedicaba su hija exponiendo una emotiva foto.No es la primera vez que Irene Gil le hace un guiño a su padre en su perfil de Instagram. El pasado mes de septiembre, la hija del actor subía la primera imagen de su padre tras el ictus. "Mi padre, @jose_luis_gil_sanz está recuperándose en casa. Los amigos, familiares y compañeros que han querido, han venido a verle. Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar. Seguimos avanzando, con ayuda de gente maravillosa", escribió dejando claro que no están ocultando su estado de salud aunque su recuperación es lenta.