Ha sido su hija Irene la que ha querido compartir la primera imagen del actor de 'La que se avecina' para explicar la última hora sobre su estado de salud que había preocupado a todos después de que su compañera en la serie, Cristina Medina, asegurara que no estaba muy bien . "No te puedo decir. Sé que no anda bien, no anda muy fino, pero está su familia con él", fueron sus palabras a pesar de que su compañero, Jordi Sánchez, había asegurado días antes que avanzaba notablemente hacia su recuperación.

"Mi padre, @jose_luis_gil_sanz está recuperándose en casa. Los amigos, familiares y compañeros que han querido, han venido a verle. Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar. Seguimos avanzando, con ayuda de gente maravillosa @anaruizactriz @holidaygym @sandrareyespujol @mauro_urquiza Trabajando con @centrolescer y supervisado por el equipo de neurología del Doctor Anciones" escribió y dejó claro que no están ocultando su estado de salud aunque su recuperación es lenta.

@irenegilmont Instagram

"Mi madre, mis hermanos y por supuesto, mi padre, agradecemos infinitamente las muestras de cariño. #sumaysigue #aportodas #nollueveeternamente" fueron las palabras que cerraban el post en cuya imagen José Luis aparece abrazado a su esposa, uno de sus mejores pilares en estos duros momentos. El actor no estará en la nueva temporada de 'La que se avecina', la número 13, ya que está centrado en su recuperación porque su salud y su recuperación es lo más importante.

Durante su recuperación, José Luis Gil ha recibido el apoyo público de muchos de sus compañeros de la popular serie. Hace unos meses, Vanesa Romero y Eva Isanta hablaban así de la salud del intérprete. "Ahí va, en su proceso y bueno, echándole todos mucho de menos. Con ganas de verle al cien por cien. Le echamos muchísimo de menos pero muchísimo de menos. Ojalá se ponga pronto bien", fueron sus palabras. También el pasado marzo Cristina Medina, que se recupera de un cáncer, rompía a llorar al hablar de su compañero. Ahora, y según ha revelado Irene, la hija de José Luis, su recuperación va viento en popa, a paso seguro pero lento