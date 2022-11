Son unos momentos duros para Matías Prats y su familia y es que la madre del periodista fallecía a los casi 102 años de edad. Los restos mortales de Emilia Luque, viuda de Matías Prats Cañete, se encuentran en el tanatorio de La Paz de Madrid donde su familia, rota de dolor, ha estado en todo momento unida para despedir a la matriarca. Según cuenta la revista ¡Hola!, el presentador Matías Prats aparecía junto a su pareja desde hace siete años Ruth Izcue. También han querido despedirse de Emilia su nieto, Matías Prats Jr, que era acompañado por su chica Claudia Collado, y su madre, Mayte Chacón. La que fuera mujer del presentador de Antena 3 Noticias durante casi tres décadas, quería acompañar a su ex marido y a su hijo en estos duros momentos y se notaba la buena sintonía que mantiene aún con su ex familia política y lo que quería a su ex suegra.

Marta, la otra hija de Matías Prats, también ha estado en el tanatorio para arropar y sentirse apoyada del resto de su familia en este complicado momento. La joven, que está esperando su primer hijo en común con su marido Alberto Salas, estaba muy unida a su abuela y lamenta mucho que doña Emilia Luque no vaya a conocer a su primer bisnieto.

Gtres

Matías Prats y Mayte Chacón ponían fin a 28 años de matrimonio y dos hijos en común en el año 2013. Hace siete años que el periodista rehizo su vida con Ruth Izcue, 19 años más joven que é, pero el inicio de su relación fue difícil. La pareja dio mucho de que hablar, incluso intentaban mantenerse siempre en un segundo plano, ya que la relación salió a flote seis meses después de la ruptura con su ex mujer. En la actualidad, con mucho más libertad, la pareja se deja ver junta en actitud cariñosa y tras esta pérdida, Ruth se habría convertido en un pilar fundamental para el presentador.