Esther Doña aclara cómo fue su bronca con Santiago Pedraz en 'Y ahora Sonsoles'. La colaboradora de Sonsoles Ónega vuelve a ser noticia después de que una revista asegurara que el motivo real de su ruptura con el juez fue una gran bronca y no un mensaje de Whatsapp como ella defiende. Además, otras voces afirman que la viuda de Carlos Falcó podría haberle sido infiel al magistrado durante su relación. Esther Doña ha acudido a su puesto de trabajo en Antena 3 y ha querido aclarar las últimas informaciones recibidas. Sobre su supuesta relación paralela a la que mantenía con el juez Pedraz ha sido clara. "Bruno es solo un amigo y no he tenido nada con él... No entiendo lo de la mejor defensa es un buen ataque porque eso que dicen que yo estaba con otra persona es imposible porque yo pasé todo el verano con Santiago Pedraz menos cinco días que estuvo con una amiga mía que vive en Altea, amiga de unos compañeros nuestros y que pueden corroborar que no estuve con ninguna otra persona y si yo estoy 24 horas con el juez cómo voy a mantener yo otra relación si además el tenía acceso a mi teléfono, es todo un sin sentido", asegura Doña.

Antena 3

Esther Doña, que ha reconocido que seguía enamorada de Carlos Falcó, también ha aclarado la bronca entre ella y Santiago Pedraz que tuvo lugar en Ibiza y que según un testigo fue el fin de su compromiso. "Esa discusión no fue en un yate fue en la casa y esa discusión la tenemos él y yo por unas cuestiones en las que no llegábamos a un acuerdo, no nos entendíamos pero eso queda para él y para mí y si él quiere que lo cuente... Yo creo que estaba rota de antes, por su parte ya estaba rota porque sino no entiendo cómo gestionó todo pero no me lo había comunicado, estábamos como siempre, como habíamos pasado el verano, de viaje en viaje", dice.

Antena 3

Además, Esther Doña la he enseñado a Sonsoles Ónega el mensaje de Whatsapp por el que el juez Pedraz rompió su relación y la presentadora revela que, si ella lo hubiera recibido, también habría entendido lo mismo."Es cuestión de interpretación Esther Doña recibe este mensaje e interpreta que él da por acabada su relación y yo que soy mujer si recibo este mensaje también la daría por finalizada", dijo la presentadora. Además, Esther Doña reveló qué había hecho con su anillo de compromiso porque ya habían hablado de boda. "No nos hemos devuelto los regalos y el anillo me fui a Suárez y lo he cambiado por estos maravillosos pendientes. Yo no uso anillo y además cómo me iba a poner el anillo de pedida", reconoció presumiendo de aretes.

Marina Castaño llama bipolar a Esther Doña

En medio de las informaciones sobre la ruptura de Esther Doña y Santiago Pedraz, han sorprendido las declaraciones de Marina Castaño sobre la colaboradora en 'Espejo público', programa en el que trabaja. La escritora era íntima de Carlos Falcó, marido de Esther y tiene información de primera mano. "He sido amiguísima del marqués de Griñón, fue mi primero amigo al llegar a Madrid...No voy a contar todo lo que me contaba, lo siento pero por respeto a su memoria" arrancaba su intervención pero luego sorprendió con unas declaraciones sobre sus vivencias con la pareja. "Esther Doña es bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa. Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces". Y es que la relación de Marina Castaño con el marqués de Griñón era tan íntima que, en ocasiones, dormían bajo el mismo techo.