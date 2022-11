El mundo de la cocina a nivel mundial está de luto estos días tras saltar la noticia de que el chef Enrique Garcerán ha fallecido en un accidente de tráfico a los 34 años en Ponce, Puerto Rico, donde residía. Según las investigaciones de la Policía, el coche que conducía se salió de la carretera al perder el control del mismo debido a una elevada velocidad. El vehículo, un Jeep Gladiator, chocó contra unos árboles y acabó estampado contra la valla de una propiedad privada en una calle residencial en el barrio de Las Delicias sobre las 11 de las noche, hora de allí, de este pasado martes.

Los primeros reportes indican que Garcerán murió en el acto por la brutalidad del impacto, y aunque desde algunos medios locales se ha publicado que podría haber sufrido un problema de salud que habría desembocado en el accidente, esta información no ha sido, a esta hora, confirmada por la Policía. Algunas fotos del accidente ya han salido a la luz en las que se puede ver el fatal estado en el que quedó el vehículo:

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

ASI QUEDO EL VEHICULO DEL CHEF ESPAÑOL ENRIQUE GARCERAN DE 34 AÑOS EN ACCIDENTE EN LAS DELICIAS EN PONCE.



IBA CAMINO AL HOSPITAL. TUVO PERCANCE DE SALUD Y CHOCA CON ARBOL.



NUESTRAS CONDOLENCIAS A SU ESPOSA Y SUS HIJOS. 🙏🏼🕊️#redshadow#redshadowpr



Via #lasvocesdelsuroficial pic.twitter.com/fH1pOdeSG3 — Red Shadow (@redshadowpr) November 16, 2022

Enrique Garcerán fue un talentoso cocinero que estudió en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu, la misma en la que ha cursado sus estudios de cocina Tamara Falcó. Se especializó en comida tailandesa en la escuela Blue Elephant, pero decidió hacer las maletas para probar suerte en otro lugar dentro del difícil mundo de la cocina. Tras pasar por Madrid (donde nació), Londres (donde estudió), Tailandia, Santo Domingo y Bolivia, a tan corta edad ya había conseguido asentarse en Puerto Rico desde 2018, donde trabajaba como Chef Ejecutivo de los Ponce Premium Hotels y del Restaurante Baleares, ubicado en el Hotel Meliá de la localidad de Ponce, donde residía.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

FOTO DEL CONOCIDO CHEF ESPAÑOL DE NOMBRE #ENRIQUE GARCERÁN GONZÁLEZ, QUE MURIÓ EN U ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN #PONCE 😔❗QUE DESCANSE EN PAZ 🕊 🙏🏼 ❗ https://t.co/KYuW4TysZk pic.twitter.com/ONof8Ud1g0 — PONCE NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA (@PONCENOTICIAS) November 16, 2022

El cocinero, además, tenía otros proyectos y negocios en marcha, como el Níspero Asador, Vinos & Coctelería, en el que trabajaba junto a su socio Javier Bustillo, que ya ha publicado un bonito comentario en las redes del restaurante: "La Familia de Níspero y su propietario, Javier Bustillo, lamentan la irreparable pérdida de nuestro Chef y amigo Enrique Garcerán. Nuestro corazón está destrozado. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Enrique, tu pasión por la cocina, tu insaciable sed y amor por el trabajo te permitieron conquistar el corazón de tus comensales. Tu determinación y liderazgo te llevaron por todo el mundo, dejando una huella en cada continente que visitaste. Siempre te recordaremos y agradeceremos tu aportación a la industria gastronómica de Puerto Rico. Descansa en paz, Chef Garcerán", ha escrito.

La familia de Enrique ya habría puesto rumbo a Puerto Rico para recoger los restos mortales del chef y repatriarlos a España.