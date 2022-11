Patricia Donoso irrumpió en el universo de Mediaset destapando una intensa actividad amorosa con grandes personajes del mundo del corazón (y no). Si lo que bien la impulsó a la fama fue revelar que tuvo una supuesta noche de ligoteo con José Ortega Cano cuando Ana María Aldón estaba embarazada, algo que él negó y a lo que Aldón ya contestó; también llegó a decir que había tenido relaciones con Mario Picazo o Al Bano Carrisi con quien habría estado durante 3 años. Unas afirmaciones a las que los protagonistas no habían reaccionado hasta ahora y es que el italiano ha viajado hasta España para responder a esta afirmación y plantarle cara a la abogada desde el sofá del Sálvame Deluxe. Lejos de abrir la puerta a que pueda ser cierto, el cantante lo niega todo rotundamente, incluso afirma que no conoce de nada a esta abogada empresaria, quien no ha dudado en entrar en directo para enfrentarse a él.

Telecinco

"Es una sarta de mentiras", decía contundente Al Bano en su entrevista en Sálvame Deluxe adonde finalmente Lydia Lozano no acudió, y es que niega incluso haberla visto en su vida. En conversación con ella, el italiano le pedía que le refrescara la memoria sobre dónde se habían conocido puesto que no sabía nada de ella, "me parece una segunda Lydia Lozano", ha asegurado.

En este sentido, los colaboradores le han pedido a Patricia pruebas de la relación puesto que "en tres años tendrás un montón de pruebas", tal y como apuntaba María Patiño. Sin embargo, la cordobesa se negaba a mostrar ningún detalle que pudiera certificar ni siquiera que ella conocía su casa: "Yo he buscado la denuncia que dijo que me iba a poner y no la ha puesto. Yo ya dije lo que iba a pasar. Que me denuncie y todo se verá".

Acto seguido, Jorge Javier recordó que Donoso decía de Al Bano ser muy romántico. "¿Te regaló algo?", preguntaba Pilar Vidal, "No, nada", respondía Patricia; "le voy a regalar una denuncia porque la está pidiendo", contestaba bromeando el cantante. Y es que reiteraba que no conocía de nada a la cordobesa y que todo lo que había dicho era mentira.