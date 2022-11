¡Qué bonito es el amor! Sobre todo esas románticas primeras veces en las que descubres los sentimientos están, más que nunca a flor de piel. Una etapa que es aún más intensa cuando lo vives en un reality. O eso dicen. Algo que podemos ver precisamente en la relación de Omar Sánchez y Marina Ruiz, una pareja que surgió por sorpresa en la granja de Pesadilla en el paraíso y que, a pesar de que hace un mes y medio de la expulsión de la cordobesa, aún mantiene la chispa, tal y como han podido comprobar durante el regreso temporal de Marina a la granja. "Lo necesitaba esto, cualquier duda que tuviera se me ha despejado", aseguraba Marina a Omar al volver a dormir juntos en la habitación del capataz que fue testigo de sus primeras noches juntos.

Telecinco

Después del esperado reencuentro de Marina y Omar, la cordobesa ha pasado 24 horas en la granja de Cádiz donde se ha reencontrado también con el resto de granjeros, y su amiga Bea Retamal, a quien ha aconsejado sobre su vuelta con Dani (otra vez).

Pero si algo ha sido importante para ella ha sido pasar la noche junto a Omar Sánchez en la habitación del capataz, la única con intimidad. Allí ambos han pasado la noche en vela hablado de sus sentimientos. "Estoy enamorado de ti", le confesaba Omar quien ha asegurado que quiere mudarse adonde esté ella, algo que nunca había hecho antes por amor, mientras que ella aseguraba que ella no está preparada para decirlo a pesar de que le quiere mucho: "yo soy de piel, de tocar, y me daba miedo que durante este tiempo se hubiera enfriado lo que siento, pero no. Ha sido verle a los ojos... estoy más enchochada de lo que yo pensaba", ha asegurado.

La relación está tan cercana que Omar ha tenido un romántico gesto con Marina: "¿quieres tener una relación seria conmigo? ¿quieres ser mi novia?", le preguntaba en la cama formalmente a su chica quien, con una sonrisa de colegiala contestaba un tremendo "sí" que después pregonaría a sus compañeros. Y es que, por mucho que no se atreva a confesarlo, a la cordobesa se la ve de lo más enamorada, sobre todo cuando desde plató a roto a llorar emocionada al ver las imágenes agradeciendo al programa haberla permitido estas 24 horas de convivencia.