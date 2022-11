Omar Sánchez ha sido el último de los expulsados en Pesadilla en el paraíso. Después de dos meses completos encerrado en la granja de Cádiz y vivir un auténtico romance con Marina Ruiz, el surfista había visto cómo su ciclo se acababa en el concurso pidiendo ser expulsado por la audiencia, una petición que finalmente fue escuchada. Ahora, el ex de Anabel Pantoja ha acudido al plató del debate donde ha repasado su concurso de la mano de Carlos Sobera.

Pero una cosa sorprendía en el momento en el que el plató conectaba con la sala VIP donde se encontraba el exconcursante llamando la atención el nuevo look que luce en la actualidad. Así ha dejado de lado el pelo oscuro ya largo del que tanto se quejaba estando en la granja y ha pasado por la peluquería dejándoselo prácticamente al cero y tiñiéndose el pelo de rubio, dejando la barba morena.

Telecinco

El cambio de look sorprendía al presentador, quien no podía evitar preguntar si se había teñido de rubio puesto que, durante la conexión, veía difuminado su pelo con el fondo de la sala, a lo que el canario respondía que "sí" con una sonrisa en los labios. Y es que, no sabemos si ha sido una de las paradas durante su viaje a Córdoba con su chica. "Me apetecía cambiar, vida nueva, novia nueva", aseguraba.

Ante la respuesta afirmativa, Sobera no podía evitar darle una pulla: "¿Te acuerdas que Yulen, cuando salió de Supervivientes, también se tiñó el pelo de rubio?", le ha recordado, algo a lo que Omar ha confesado que no lo sabía entre risas. Una confesión que se rompía después con una bronca brutal entre Raquel Lozano y Marina Ruiz.