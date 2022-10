Omar Sánchez ha roto el silencio. Después de la salida de Marina de la granja, El Negro se ha acercado aún más a Gloria Camila con quien ha compartido una de las confesiones más sinceras. Si bien durante su concurso siempre ha hablado acerca de su relación con Anabel Pantoja, haber compartido con su amiga las vueltas de la rueda del molino, ha hecho que ahondara aún más en los verdaderos motivos que llevaron a la pareja a romper definitivamente.

El Negro ha confesado que en el momento de pasar por el altar ya estaba un poco frío en la relación pero que, a pesar de todo, siguió adelante con la boda. Esto no fue sino el presagio de un divorcio puesto que, a partir de ahí solo hubo tropiezos de la pareja que les hicieron ver que estaban cada vez más separados que le llevó a decepcionarse de ella.

Telecinco

El surfero ha contado su vida a Gloria confesando que al año de relación con Anabel le pidió matrimonio, pero que cuando salió de Supervivientes "me encuentro una persona muy diferente: empezó a haber discusiones". En este momento la pareja comienza a hacer los preparativos de la boda que tenían a final de año aunque la relación ya era fría a pesar de lo cual siguieron adelante con todo, incluso cuando dos días antes falleció Doña Ana, la abuela de Anabel: "cogió un vuelo y estuvo allí 24 horas, ella volvió pero su primo, Kiko, no, es legítimo, no veía estar de fiesta, pero ella decidió seguir adelante porque su abuela quería que se casara".

No obstante, después de la boda, Anabel tomó la decisión de posponer el viaje de novios para poder estar con su familia. "Ahí surge algo cuando está allí, eso es privado, que debía estar con ella en ese momento y no estuve por equis motivos. Y ahí empieza el camino hacia abajo. Ahí ya se deja y empieza todo el show porque fue un show", explicaba Omar sin dar detalles sobre el suceso que fue la gota que colmó el vaso, algo que Nagore sí conoce: "es demasiado personal, en una pareja esperas que esté para apoyarse pero no estuvo".