Omar Sánchez no puede más en 'Pesadilla en el paraíso' y ha pedido que le echen a la calle. Así, sin medias tintas, y es que el canario cree que ha llegado a su límite en el reality y no quiere seguir tirando del carro. Desde que expulsaran a Marina Ruiz, con la que ha comenzado una bonita relación, Omar se ha mantenido muy discreto en la casa, no ha entrado en peleas, ni conversaciones, ni tensiones, ni se ha relacionado como hacía antes con el resto de sus compañeros con su característica personalidad dicharachera. Básicamente, ha estado dedicándose a las tareas de la granja, bastante de bajón, por lo que sabe que apenas está dando contenido al programa y cree que ha llegado el momento de irse.



Esta semana, sus compañeros le han nominado junto a Dani García, al que eligió Steisy -última en unirse a la lista de eliminados- y ha aprovechado para pedir abiertamente a los televidentes que no le salven, aunque no sería la primera vez: también lo pidió tras un fuerte encontronazo con Raquel Lozano. Además, cree que tiene otros asuntos más importantes de los que ocuparse fuera. ¿Y cuales son? Además de su relación con Marina, estaría ya deseando ver a sus familiares y amigos después de aguantar en el concurso desde finales de agosto, cuando empezaron las grabaciones.

Mediaset

Por otro lado, esa relación con Marina no empieza con demasiado buen pie, puesto que él sigue casado con Anabel Pantoja, y tanto él como ella estarían ya deseando firmar el divorcio. Ella ya ha comenzado una nueva vida al lado de Yulen Pereira tras conocerse en 'Supervivientes 2022', y ahora él parece que ha hecho lo mismo con Marina, y a expensas de saber lo que pasará entre ellos, ya no tendría, de todas formas, ningún sentido seguir legalmente casados, puesto que está claro que no piensan retomar su matrimonio. ¿Conseguirá Omar su cometido... o querrá la audiencia que aguante un poco más?