Este lunes 21 de noviembre ha sido un día que marcará la historia del mundo de toreo, y es queha anunciado su retirada de los ruedos. Ha sido el mismo diestro el que comunicaba esta noticia a través de sus redes sociales mediante un vídeo en el que sale él explicando la decisión. "Quiero compartir una decisión importante con vosotros", comenzaba escribiendo el torero.Lo afronto con mucha ilusión. Será cerrar un ciclo de mi vida que me lo ha dado todo, que me ha hecho ser quien soy. Con mucho agradecimiento a mi gente, a mi familia, a la familia taurina, compañeros, ganaderos, empresarios, apoderados y toreros de plata, que siempre han estado a mi lado. Vamos a por los 30 años".





This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"El año que viene se conmemoran 30 años desde que tomé la alternativa y va a ser el último año que voy a estar activo como torero profesional. No estoy triste. Estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas. Es cerrar un ciclo y cerrar una etapa que me ha hecho muy feliz y que me ha dado todo", cuenta él en el vídeo en el que se le ve muy emocionado por la decisión. Son muchos los comentarios cariñosos que ha recibido el torero, entre ellos el de su hija Alba Díaz. "Te quiero papá", le ponía la joven muy orgullosa.