Carla Barber ha compartido un notición con sus seguidores. Hace apenas unos días, la Miss Universo España 2015 anunciaba que está embarazada de su segundo hijo y ahora, ha compartido el nombre del pequeño. Durante su primer embarazo, la médico especializada en medicina estética mantuvo en vilo a todos hasta el último último momento desvelando solo la inicial del pequeño Bastian hasta que dio a luz. Fue entonces cuando explicó que había elegido este nombre por el personaje de la película 'La historia interminable'. "Lo escuché por primera vez en 'La historia interminable'. Me pareció precioso, poco común y su significado no podía ser más perfecto: 'el que es venerado y admirado'", contó en sus redes sociales.

Esta vez, para alegría de sus seguidores, se ha adelantado unos meses. Carla anunció en sus redes, el 13 de noviembre, que ampliaba familia y apenas unos días después, la influencer ha desvelado el nombre que ella y 'Jo' (como llama a su misteriosa pareja) han elegido para su segundo retoño. Romeo, así se llamará el pequeño. Igual que el famosos personaje de Shakespeare y que los hijos de los ex futbolistas Guti y David Beckham. Como curiosidad, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en España solo hay 2.102 hombres que llevan este nombre.

Lo hizo de una forma muy sutil, tras afirmar que celebrará el bautizo de Romeo en el mismo sitio que donde celebró el bautizo de Bastian.

Desde que nació su hijo, en mayo de 2022, Carla no se había separado de su pequeño más de dos noches, hasta ahora. La médico se ha ido de un viaje con 'Jo', algo que ambos necesitaban como pareja. "Aunque os parezca mentira, me marcho por primera vez a un viaje de placer a solas con Jo que dura más de 2 noches. Necesitamos realmente este break. Nunca he deseado tanto irme de viaje con mi pareja. De verdad creo que voy a llorar cuando me suba al avión", ha explicado en sus redes.