Macarena Millán siempre se ha mantenido a la sombra de su novio, Rafa Mora, colaborador habitual de 'Sálvame', pero es una mujer aventurera, estudiosa y muy disciplinada a la que queríamos conocer más de cerca. Por eso mantuvimos esta charla con ella y descubrimos que ha acabado Pedagogía, que está desarrollando una App de deporte y que sueña con casarse con el valenciano y llenar la casa de niños.

Rafa ¿Te molesta que la gente te conozca por ser la novia de Rafa Mora?

No, todo lo contrario, porque a mí me encanta estar a su lado y estoy muy orgullosa de él.

¿Te reconocen por la calle?

Sí, y cuando voy con él, siempre. Por ejemplo ir a un centro comercial es una locura… Todo el mundo pidiéndole fotos...

¿Cómo ves a tu chico en 'Sálvame'?

Yo le veo contento y feliz porque le encanta su trabajo. Vive por y para él. De hecho, en cuanto llega a casa sigue formándose para crecer laboralmente. Lo único que no le gusta a Rafa es que nunca sabe cuándo va a trabajar. Pero, claro, es normal en un programa de actualidad… Alguna vez nos hemos ido de viaje a ver a la familia a Valencia, Barcelona o Castellón y nos hemos tenido que volver…

¿Y tú eso cómo lo llevas?

Bien, porque es su trabajo y él está feliz.

¿Cómo vivís los momentos dramáticos que también ha habido?

Es otra consecuencia de su profesión, que tu vida se hace pública... En unos momentos te da muchas alegrías y otros momentos no tanto…

¿Cómo vuelve Rafa a casa después de ser protagonista una tarde porque le relacionan con una chica, cuando se cuestiona su profesionalidad o, lo último, lo que le ha pasado en Toledo…?

Pues vuelve triste porque él va feliz a trabajar y cuando llega allí y de repente le dicen: vas a esperar en esta sala, ya no sabe lo que va a pasar…

¿Y cómo le animas?, porque Rafa va de duro pero es muy sensible, ¿no?

A él le gusta que cuando pasa algo relacionado con él en el programa yo lo vea. Así puedo darle mi opinión. Y aunque él dice que no le afecta, sí que sufre. Conmigo relativiza, pero lo sufre porque tampoco lo pasan bien nuestras familias, que lo ven. No es gusto para nadie que se cuestione, por ejemplo, su profesionalidad. Que si lo hace bien o mal, que se saque a subasta su puesto…

Claro, porque él ve su futuro en la tele... ¿Está preparado para que un día se acabe y no le llamen más?

Rafa se ve en la tele y, si un día se acaba, está preparado, pero también te digo que es súper espabilado y un buscavidas y no dudo de que si eso pasara, al día siguiente tendría otras ofertas.

Cuando él se ha puesto peor es cuando se han tratado temas que te afectaban a ti.

Yo soy una persona súper optimista y con una actitud súper positiva. Por eso cuando tratan temas relacionados conmigo pues la verdad es que lo relativizo y le animo. Siempre le digo que nosotros estamos muy bien en casa, que somos felices como pareja y que nada nos va a afectar a pesar de que se cuestione nuestra relación constantemente. Tengo clarísimo que yo quiero que él sea el padre de mis hijos, lo quiero todo con él y él también conmigo. Que se cuestiona, que la gente opina… A nosotros nos da igual.

"Yo confío totalmente en él y él en mí"

¿Os afectan las críticas o confías en él 100x100?

Sí, yo confío totalmente en él y él en mí. Es más por el tema familiar. Los dos vivimos solos en Madrid. Ni su familia ni la mía están aquí. Nos preguntan y, aunque les decimos que estamos bien, al final no nos ven y se preocupan.

Me parece graciosísima la anécdota de vuestra primera cita. Quiso impresionarte con un cochazo y tú pasaste…

Yo vengo de una familia súper humilde y me importan más las experiencias que las cosas materiales.

¿Cuándo descubriste al verdadero Rafa, ese que te enamoró?

Yo le conocí, nos fuimos a cenar y me invitó una semana a Ibiza. Accedí porque también iba otra pareja amiga. Ahí estuve con él 24/7 y descubrí que es un chico súper divertido, alegre… Para mí es la caña. Ahí me entraron las ganas de conocerle un poco más…

¿Cómo le describirías?

Rafa es la mejor persona que he conocido en la vida. Muy amigo de sus amigos, una personas súper leal, ayuda a todo el mundo, también es romántico a su manera (risas).

Y la boda, ¿para cuándo?

¡Todavía no me lo ha pedido! Pero te voy a contar por qué. El animal favorito de Rafa es el tiburón y a mí me gustan las emociones fuertes. Así que, quiero que me pida matrimonio en una jaula viendo al tiburón blanco. Lo hago por él, para que no se muera sin ver de cerca a su animal favorito… (Risas) Ya se tiró en paracaídas por amor aunque le aterroriza (Risas).

Él siempre ha dicho que estaba esperando a que tú acabaras la carrera.

Ya he acabado Pedagogía, así que ahora no hay excusas. Y luego esperaremos un par de años para tener hijos. Quiero cuatro.

"Rafa es un coco. No le hace falta ayuda en los estudios. Tiene un facilidad increíble"

¿Cómo eres tú?

Soy muy atrevida, aventurera, optimista, familiar… Ahora me voy a Costa Rica con mi hermana, por ejemplo. Además soy muy perfeccionista, muy estudiosa y súper deportista.

Y vas a convertir ese hobby en trabajo, ¿no? Además de ser influencer…

Yo he trabajado en una cadena de gimnasios como técnico deportivo y desde el confinamiento empecé con clases en directo: tonificación, cardio, pilates… Así que voy a montar una aplicación online.

¿Haces ejercicio con Rafa?

Sí, y le pongo las pilas. Porque él es de ir al gym pero está mucho rato con el móvil. Yo soy súper disciplinada. Dejo el móvil en la taquilla y voy a entrenar.

¿Y no te animas con la tele?

No, fui a un reality pero yo la tele se la dejo a Rafa, que es al que le gusta (Risas).

Rafa tiene amigos en la tele: Matamoros, Kiko Rivera…

Sí y tiene confianza en ellos 100x100.

Y con las Campos todo lo contrario…

Sí, la verdad que no sé qué es lo que le pasa con ellas…

¿Qué sueños te quedan por cumplir?

Me encantaría hacer Educación Infantil y un Máster de Educación Física, pero con tranquilidad.

¿Ayudas a Rafa con los estudios?

Rafa es un coco. No le hace falta… Tiene un facilidad increíble.

