La última operación de Sara Carbonero, a la que se tuvo que someter este jueves 24 de noviembre casi por sorpresa, ha sacudido el mundo del corazón. Aunque probablemente buscaba mucha discreción sobre esta intervención, no ha podido evitar que salga a la luz, y muchas caras conocidas han querido enviarle muchos ánimos tras enterarse. La última ha sido Ana Rosa Quintana que, a través de 'El programa de Ana Rosa', ha aprovechado para mandarle un mensaje tranquilizador y lleno de serenidad en estos momentos.



A pesar de que aún no se sabe el motivo que ha llevado a Sara al quirófano, la presentadora sí se ha aventurado a creer que ha sido por la enfermedad con la que todavía le queda camino por recorrer, el tumor ovárico maligno que le fue detectado en 2019, y por el que tuvo que ser intervenida en mayo de ese año: "A ver, cuando uno tiene una enfermedad, yo todavía hace muy poco, uno va a una revisión y a veces hay cosas que solucionar, pequeñas intervenciones. Dejemos que se recupere, que se va a recuperar gracias a Dios. Esto ocurre porque hay un proceso y está súper revisada", ha querido tranquilizar a todos, y también a la propia Sara.

Mediaset

También ha aprovechado para dejar claro que este tipo de intervenciones 'de urgencia' "no son algo extraño": "Los médicos habrán decidido hacerlo y no hay que asustar a la gente, nos puede pasar a cualquiera", ha afirmado.

Nuevos detalles de la operación de Sara Carbonero

A pesar de que en un principio se pensó que la operación había sido algo de última hora, lo cierto es que, según ha contado Cristina Tárrega en el citado programa, es que era algo que estaba ya más que "previsto", y no era ningún secreto para sus allegados: "Iker estuvo hablando con gente de mi entorno y está en las mejores manos", añadía la colaboradora, que también confirmó que Sara está "animada y contenta". Otros colaboradores, como Alessandro Lequio, le desearon una pronta recuperación y le enviaron "ánimo y muchos besos".