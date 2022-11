La muerte de Bernando Pantoja este 25 de noviembre ha sorprendido a todos por lo inesperado de la noticia. La familia se desplaza poco a poco al lugar del fallecimiento, el hospital de Virgen del Rocío en Sevilla, donde el hermano de Isabel Pantoja ha pasado los últimos meses entre idas y venidas por el empeoramiento de su enfermedad, una diabetes que ahora le ha costado la vida. Las primeras declaraciones de la familia están llegando a cuentagotas, aunque la primera en hablar largo y tendido ha sido Isa Pantoja, sobrina del fallecido, cuya colaboración en 'El programa de Ana Rosa' coincidía con la triste última hora.

"Éramos conscientes de que llevaba varios meses mal, varias veces Anabel ha ido a verle y a estar con él", ha comenzado diciendo. "El miércoles se va Anabel a Sevilla porque le comunican que su padre no está bien. Es ahí cuando me entero de que ha empeorado. Sus planes eran estar hoy en el Sálvame Mediafest", ha añadido también. Sin embargo, el empeoramiento de Bernardo obligaba a Anabel a levantar toda su agenda para estar con su padre, cuyo estado de salud era ya muy malo, algo que la familia ya sabía, y era Junco, pareja actual de Bernardo, la que les comunicaba que 'se estaba muriendo'.

Mediaset

La joven, además, ha confirmado que en cuanto salga de Mediaset se dirigirá a Sevilla: "Voy a ir a despedirme. Como tengo que al Puerto de Santa María, pararé en Sevilla para darle un abrazo a mi prima y a mi madre, aunque no sé si se quedará o irá directamente después al velatorio", ha comentado.

Isa, muy pendiente de su familia, ha intentado hablar con varios de los suyos, pero la tensión del momento se lo ha impedido: "No he hablado con mi madre, no nos coge el teléfono. Anabel tampoco, pero sí he hablado con la madre de Anabel", ha confirmado Isa refiriéndose a Merchi Bernal, cuya llamada le servía para confirmar que están todos consternados, y que quienes se encuentran en el hospital son la propia Junco, Anabel, Isabel Pantoja y uno de sus hermanos, Juan Pantoja. Agustín Pantoja, sin embargo, no ha ido en esos primeros momentos, aunque se desconoce si acudirá después al centro de salud para estar con la familia. Recordemos que Agustín y Bernardo no tuvieron una buena relación en los últimos años de éste último, e incluso tuvieron supuestamente un encontronazo en el entierro de doña Ana.