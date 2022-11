ágatha ruiz de la prada califica el estilo de la reina letizia de "hortera"

Una vez más, Ágatha Ruiz de la Prada a vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua y que su sinceridad a la hora de hablar de las personas es algo que prima en sus entrevistas. Este sábado, la diseñadora ha vuelto a 'Sálvame Deluxe' para presentar sus memorias y hablar sobre algunos aspectos de su vida. Aunque es monárquica confesa, en su libro, la ex de Pedro J. Ramírez escribe que no hay nada de la reina Letizia que le interese y la tacha de hortera.

La modista se muestra totalmente en contra de que no haya nadie que pueda criticar a la Reina: "En petit comité la critica todo el mundo, pero públicamente es como un tabú. Letizia es una persona que gusta mucho a los no monárquicos y menos a los monárquicos confesos". Algo con lo que Jorge Javier no está de acuerdo, pues recuerda a Ágatha lo mucho que se ha criticado a la Reina durante sus primeros años como Princesa. Aunque no llega explicar lo que realmente significa la palabra hortera deja claro que cuando una persona es elegante se nota: "Georgina es muy hortera, es muy simpática pero es muy hortera. Letizia me cae muy bien". Como persona elegante, la diseñadora pone de ejemplo a Carlos de Inglaterra, que podrá ser todo lo que quiera que sea pero es una persona muy elegante.

Por dejar claro que no es que ni Georgina ni la reina Letizia le caigan mal, pone a Luismi que es una persona muy hortera pero le encanta. Y luego dice que es algo que no se puede negar como por ejemplo pone que ella puede decir de Jorge Javier que es una persona que no es muy alta, pero "no es un insulto".

Otra persona que es hortera y que le encanta es el cantante Omar Montes. Ágatha Ruiz de la Prada tiene una opinión personal sobre la moda y sobre lo hortera y lo elegante. Para la diseñadora, "los diseñadores más famosos de los últimos tiempos han sido unos horteras" porque "ser elegante no está nada de moda".

Para ella, Versace es "súper hortera" y Prada "me parece elegante". Al hilo de esto ha salido el nombre de Omar Montes. Jorge Javier Vázquez le pregunta a Ágatha si Omar Montes le parece elegante. "Me chifla. Él hizo un desfile mío y, te diré, fue de los desfiles que más he disfrutado en toda mi vida". Ante esta afirmación todos se muestran muy sorprendidos y la diseñadora deja a todos sin palabras con su respuesta.

"Fíjate que Omar Montes no es ni guapo... es normal. De repente, salió Omar Montes y tiene una fuerza y una simpatía, un rollazo... Estuve excitadísima una semana, volando de felicidad, te lo juro", añade la diseñadora.