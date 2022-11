Paz Padilla ¿qué hace con Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más guapos? La actriz ha caído rendida en los brazos del galán de la telenovela 'Love is in the air' que triunfa en Divinity con 'En el corazón de la ciudad' como demostró en la presentación de 'A todo tren 2', la nueva película de Santiago Segura que se estrena este 2 de diciembre en los cines de toda España. Pero ¿qué hacían Paz Padilla y Kerem Bürsin posando, juntos y cómplices, ante la prensa? Pues es que el actor turco hace un pequeño cameo en la nueva película de Santiago Segura, lo que supone su debut en el cine español, y la presentadora es una de las protagonistas del filme en el que coincide con otros cómicos nacionales tan conocidos como Florentino Fernández o Leo Harlem.

En el estreno de 'A todo tren 2', que promete ser una de las películas familiares para toda la familia, Paz Padilla, haciendo gala de su buen sentido del humor, cayó rendida ante los encantos de Kerem Bürsin y bromeó ante los fotógrafos tirándose al suelo y a sus abrazos ante la mirada atónita del galán turco.

El cameo de Kerem Bürsin en 'A todo tren 2' es una buena noticia para las fans españolas del actor turco, quien a pesar de los rumores no se ha reconciliado con Hande Erçel. En la alfombra roja, el galán adelantó que tiene otros proyectos en nuestro país aunque no ha podido dar muchos detalles. Además de bromear con Paz Padilla, que estuvo acompañada en un día tan importante por su hija Anna Ferrer, el actor posó con Paz Vega y con todo el elenco de la película.

