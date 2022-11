La bellísima actriz turca Hande Erçel, que hoy día 24 de noviembre cumple 29 años, ha vuelto a sonreír y a disfrutar de una noche de fiesta con su hermana y sus amigas, después del varapalo que sufrió su familia al saber que su sobrina Mavi padecía cáncer. Además, últimamente los rumores volvían a relacionarla con su ex, Kerem Bürsin, tras ser visto tomando un café amigablemente en Estambul. Pero parece que la recordada Eda de Love is in the air se ha liado la manta a la cabeza y ha decidido que de momento no se embarca en nuevas relaciones.

Las últimas decepciones -una supuesta infidelidad de Kaan Yildirim, su último romance, y sospechas también sobre Bürsin- parecen haberla llevado a tomarse la vida de otra manera y disfrutar todo lo que pueda con la gente que de verdad está a su lado. Así se la pudo ver, espectacular con una minifalda y top negros, yendo a cenar y a bailar con sus amigas recientemente.

Y a la salida del local accedió a responder a los reporteros, ansiosos de saber si la reconciliación con Kerem era un hecho. "No hay nadie en mi vida. Si lo hubiera te lo diría", respondió tajante. A la pregunta directa de su última cita con su ex, dijo: "No hay que tomarlo muy en serio".

Así que, de momento, no es un sí. Habrá que esperar a ver si las aguas vuelven a su cauce entre la pareja y el amor resurge como antes, que es lo que más desean sus seguidores y admiradores. Mientras tanto, la exhuberante actriz ha llegado a los 29 años mejor que nunca y su hermana, Gamze, ha querido compartir con sus seguidores algunas de sus imágenes más personales.

Posible proyecto juntos para Hande Erçel y Kerem Bürsin

Lo que sí se ha filtrado es que quizás vuelvan a trabajar juntos. ¡Bombazo! Todavía no hay nada confirmado, pero al parecer ha sido la periodista turca especializada en televisión y que siempre acierta con los famosos de su país, Birsen Altuntaş, quien ha anunciado que Disney + Turquía se está planteando un proyecto con Hande Erçel y Kerem Bürsin, como protagonistas.

La reunión entre Hande y la productora ya se habría producido, y el guion estaría escrito por Ayşe Kutlu, quien ya se encargó de dos exitazos como Love is in the air y la comedia protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, Pájaro soñador. ¿Aceptará Kerem Bürsin volver a trabajar con su ex? Falta por ver en qué termina este rumor, aunque a falta de poder verlos juntos en la vida real, sus seguidores se están ya haciendo ilusiones... Mientras tanto, habrá que conformarse en verlos otra vez en Love is in the air, que está volviendo a emitir Divinity.