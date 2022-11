Al principio, Isabelle Junot optó por situarse lejos de los focos, pero poco a poco, y sobre todo tras su boda con Álvaro Falcó, la 'coach' nutricional ha abrazado con naturalidad lo de ser protagonista. Hace unos días presentó en Madrid la cafetera súper automática WMF Perfection, y lo hizo después de que se emitiera su expulsión en 'MasterChef Celebrity', donde consiguió llegar a la semifinal. "Desde el primer momento que entré, me daba mucho miedo estar tan expuesta", comenzó contándonos en el acto de presentación. Sin embargo, hubo algo que le hizo 'click' en la cabeza y le empujó a unirse al casting.



"Me dije que esto es solo una vez en la vida, que tenía que cogerlo y hacerlo lo mejor que pudiera", añadió, y ahora no sólo no se arrepiente, sino que además está súper agradecida: "Me he ido con un recuerdo increíble y ha sido una suerte haber pasado por el programa", explicó.

RTVE

La joven, a sus 31 años, no es de esos famosos que llegaban al programa sin haber cogido una sartén: ella siempre ha estado muy familiarizada con la comida. De hecho, tiene un Instagram donde ejerce de 'coach' nutricional, y donde pone en práctica los consejos que ella misma se aplica: "No me privo de nada, me gusta comer sano, cosas con sabor. Y si quiero un postre, me lo como. Antes tenía que tomarlo sí o sí, pero es verdad que ya no me apetece. He aprendido a comer feliz y ya no tengo ansiedad por la comida", aseguró. Isabelle reconoce que en casa cocina ella, una tarea que ya ejercía antes de entrar al concurso. "Ahora que hace más frío me encanta preparar cremas y lentejas", dijo.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Isabelle y Álvaro Falcó: una boda de postín

El pasado 2 de abril, Isabelle y Álvaro Falcó se daban el 'sí, quiero' en el palacio de Mirabel (Plasencia, Cáceres), propiedad de la familia del novio. La pareja contó con más de 200 invitados, entre ellos Tamara Falcó con su ahora ex, Íñigo Onieva. Precisamente en Isabelle fue en quien se apoyó Tamara tras su sonada separación en plena polémica.