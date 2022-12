La polémica que protagonizaba Patricia Conde tras su inesperada expulsión de 'MasterChef Celebrity 7' ha empañado una edición en la que Lorena Castell se ha proclamado ganadora. La que fuera presentadora del programa 'Sé lo que hicisteis' cargó contra el programa tras una expulsión que no vio del todo justa a las puertas de la final, y para justificar sus palabras tiró de la manta descubriendo algunos supuestos detalles que no se vieron en cámara, como boicots a los platos por parte de la organización y acusaciones de consumo de drogas hacia algunos compañeros. Comentarios que terminó borrando, pero que han tenido consecuencias.

La productora de 'MasterChef', Shine Iberia, ha salido al paso de las acusaciones con un comunicado, que sirve, a la vez, para tirar por tierra esos comentarios y para dar un aviso a la propia Conde: "Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de 'MasterChef Celebrity'", han empezado diciendo. "Comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción", añaden, una frase que, sin decirlo, deja claro que, de seguir por ese camino, las acciones legales contra Patricia pueden ser catastróficas.

Patricia vertía esas acusaciones, que coinciden con las que ya hicieran en otras ediciones Xuso Jones o María del Monte, después de que la excusa para eliminarla, siendo una de las favoritas del programa (incluso fue repescada), fuera que la habían visto 'sin querer luchar por la chaquetilla' o que se estaba tomando "a pitorreo" las competiciones. Unos duros comentarios y un trato vejatorio por parte de los jueces que muchas personas han apuntado en redes sociales en muchas ocasiones como 'nocivos' y 'tóxicos': "No todo vale", ha dicho muchos usuarios en redes.

"Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así, como habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron. Es televisión, no es real", apuntó Patricia tras su segunda expulsión del programa, aunque la mejor explicación para su comportamiento antes de ser eliminada la borró de sus redes al poco de publicarla, dirigida a la "jefa" del programa: "Dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental. Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan ‘no estás loco, te han apagado el horno’, por ejemplo".

Una salida de tono que no ha gustado nada a la productora a juzgar por el comunicado que se han visto obligados a emitir, pero que se repite edición tras edición con algunos concursantes 'díscolos', como Xuso Jones, que no se cortó a la hora de hablar de su experiencia: "Vi cosas que no me esperaba, cosas que no te cuadran… Te pasan cositas y no te avisan. Respeto al programa, pero mi experiencia fue una puta mierda. En cuanto no te das cuenta, te echan cosas a tu plato por la espalda".