Luis Enrique habla de Gavi, jugador de la Selección Española de fútbol, y la princesa Leonor de Borbón. La faceta de streamer del entrenador nacional sigue dando mucho de qué hablar en el mundial de Qatar y, en su última cita con los aficionados en su canal de Twitch, hizo un repaso de la actualidad de la Selección y habló de otros temas más personales. Si hace unos días bromeaba sobre la relación entre Ferrán Torres y su hija Sira y confesó cómo se llevaba con su yerno, en su última intervención antes del crucial España-Japón habló de los entrenadores que habían marcado su carrera con especial mención a Javier Clemente. "Más cachondo y buena gente que él, no hay nadie. El resto, la verdad, han sido bastante serios. Es curioso, por ejemplo, que tuve a Antic en el Madrid y en el Barça, ¡en los dos equipos! Era muy serio. También me acuerdo de Rexach, un cachondo. Nos decía ‘¡que no hay que correr tanto, que en este deporte hay que correr menos!’. Con Ciriaco, en el Sporting, íbamos jugando a la pocha y a la Escoba en el autobús. Ahí, tres chavales de 19 años jugando con el míster y nos ganaba. Llegábamos a los hoteles, todo el mundo se bajaba y nosotros ahí seguíamos, hasta terminar las partidas. A veces tardábamos 20 minutazos", recordó.

El mejor momento de su última intervención ha sido cuando Luis Enrique, que en este Mundial de Qatar también se ha acordado de su hija Xana, fallecida en 2019, el día que hubiera cumplido 13 años, ha hablado de Gavi, jugador de la Selección, y Leonor de Borbón. Desde hace días, algunas fuentes apuntan que la Princesa de Asturias es fan del jugador del Barça y que llevaría su carpeta forrada con fotos del joven, de 18 años, y uno de sus seguidores le ha preguntado sobre ambos.

👑 ¿Qué te parece que GAVI vaya a ser REY de ESPAÑA?



😂 LUIS ENRIQUE: "Ya me he enterado ya... pero no lo veo". pic.twitter.com/OT1zGeiVwL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 30, 2022

"¿Qué opinas de que Gavi va a ser Rey de España?" le preguntaron y él, entre risas, continuó con la broma. "Ya, ya, ya me he enterado de la noticia, de cómo os gusta el cachondeo y cómo os gusta darle vueltas a todo... La verdad es que no lo veo", respondió. Curiosamente, cuando el rey Felipe VI fue al partido de España y Costa Rica fue Gavi el encargado de darle una camiseta de la Selección con su número el 9 que además le firmó.

