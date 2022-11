El seleccionador de fútbol nacional, Luis Enrique, está dando momentos de oro durante sus directos en la red social Twitch. Y es que el catalán ha demostrado, no solo que se encuentra muy a gusto hablando directamente con los fans de La Roja sino también que tiene un gran sentido del humor, lo cual lo ha demostrado sobre todo cuando ha tenido que hacer gala de él para enfrentarse a una de las preguntas más complicadas que le han lanzado desde el chat de esta aplicación en su último directo.

Y es que 'Lucho', que así se le conoce, ha vuelto a hablar de su yerno, el cual está despuntando como uno de los jugadores estrella de la selección española, Ferrán Torres, marcando 2 tantos en el debut de la selección contra Costa Rica. Así, uno de los seguidores fue directamente a preguntar al seleccionar por su reacción como suegro del delantero: "Si Ferrán Torres marca gol y hace gesto el gesto del chupete, ¿lo celebrarías?", escribía.

Tirando de buen humor, 'Lucho' fue directo: "Si Ferrán Torres marca gol me alegraría mucho pero como haga el gesto del chupete lo cambio al momento, le pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio o un césped, vamos... Solo faltaría", bromeaba el seleccionador. Una frase con la que dejaba claro que el jugador es muy bienvenido a su familia pero que no espera convertirse en abuelo próximamente pues tanto Ferrán como Sira tienen apenas 22 años. Y es que esta no es la única broma de Luis Enrique a Ferrán.

Aprovechando que tanto su padre como su novio están en Qatar, Sira no ha perdido la oportunidad de viajar con ellos. Así la jockey ha querido arropar a sus dos hombres en estos momentos trascendentales para su carrera deportiva, y a su padre en una fecha complicada pues este mismo 27 de noviembre sería el cumpleaños de su hermana, Xana, a quien Sira ha dedicado una publicación especial: "Feliz cumpleaños princesa. Te recordamos siempre +13".