El Mundial de Qatar ya ha dado el pìstoletazo inicial con su gala de inauguración, pero todavía no hemos visto a nuestra selección jugar. Lo que sí estamos viendo es la nueva faceta profesional de Luis Enrique, el mister ha decidido ser 'streamer' para comentarnos todo lo que sucede en el mundial, pero también aprovecha esos directos para mostrarnos su lado más personal.

Hace unos días, el seleccionador hacía una broma viral con su hija Sira y su yerno Ferran Torres, futbolista que jugará con España en este Mundial y que no dudó en contestarle al míster. En este sentido, continuando con su humor y su lado más familiar, Luis Enrique ha hecho un nuevo directo en Tiktok recordando varios momentos vividos con sus hijos.

De esta forma, el seleccionador ha sacado en directo un álbum de fotos de su vacaciones en familia a Costa Rica. El asturiano iba enseñándonos imágenes, cuando de repente aparecía una de su hija Xana, que desafortunadamente falleció en agosto de 2019 debido a un osteosarcoma, montándose en una tirolina: "Mirad que valiente. Es el año 2016, tenía 7 añitos, la primera con una sonrisa siempre", comentaba el entrenador.

Pero esta no es la primera vez que la familia recuerda a la pequeña Xana. La hija de Luis Enrique y campeona de España en saltos de caballo, Sira sube fotografías de su hermana a sus redes sociales. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 2020 subió a su Instagram una foto de Xana felicitándole el cumpleaños: "Feliz cumpleaños donde quieras que estés", expresaba con emoticonos de corazones.

