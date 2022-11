El Mundial de Qatar ha dado comienzo este domingo 20 de noviembre, pero no será hasta el miércoles 23 cuando la selección española juegue su primer partido contra Costa Rica. Mientras tanto, nos toca esperar, pero bien es cierto que la espera se está haciendo más amena gracias a Luis Enrique. El seleccionador ha decidido emprender un nuevo camino profesional: ser streamer, y contarnos todo lo que está pasando durante el Mundial de 2022.

Y en este sentido, el mister está dejando comentarios que pasarán a la historia, como la broma a su hija Sira y a su yerno, Ferran Torres, jugador convocado por Luis Enrique para jugar en el Mundial de Qatar. Sira no solo es la hija del seleccionador, también es la campeona de España en saltos de caballo. La pareja comenzó a salir hace más de un año, y no fue nada fácil ya que los dos iniciaron con una relación a distancia, Ferran Torres juega en el Manchester City. Además, ambos disfrutaron del verano juntos en alta mar.

Gtres

La broma del míster comenzaba cuando un usuario del directo de Luis Enrique le preguntaba cuál era su prolongación en el campo, después de que Vicente del Bosque afirmase que el suyo era Sergio Busquets. Tras unos segundos pensativo, el seleccionador respondía: "Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferran Torres, que si no, me coge mi hija y me corta la cabeza", expresaba entre risas.

Momentos más tarde a la broma de Luis Enrique en directo, su yerno habló con los medios para aclarar que la respuesta del seleccionador no le presionaba: "Sabemos que el mister es bromista y simplemente, hizo una broma en directo. El mister y yo sabemos diferenciar cuando es familia y cuando es seleccionador y jugador. Lo llevamos de forma natural", respondía el jugador de la selección española en Qatar.