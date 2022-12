La actuación de Omar Montes en Catar no ha estado exenta de polémica. Y es que, ya antes de poner rumbo al país le llovieron las críticas, lo que él no sabía era al "infierno" que se iba a enfrentar tras sus palabras arriba del escenario. El de Pan Benito fue muy juzgado para acceder a actuar en un país que no respeta los derechos humanos y discrimina a parte de su población por ser mujer o por su sexualidad. Aunque él en todo momento se apoyo en el que su única razón para ir a Catar era la de apoyar a la selección española.

Sin embargo, Omar Montes no sabía que la espontaneidad que le caracteriza le iba a jugar una mala pasada. Tras su concierto durante el Mundial de Catar, al ex de Isa Pantoja no se le ocurrió otra cosa que gritar en favor del amor libre y las mujeres. Unas palabras que le trajeron unas terribles consecuencias en su vuelta a España.

Él mismo ha contado lo que le ha sucedido nada más aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez a su llegada a nuestro país. "Después de la muerte que me han dado no me apetece hablar. Me han tenido encerrado horas", ha comenzado diciendo. Y es que el revuelo que se armó tras su gesto fue tal que tuvo dificultades para salir del país: "Estuve en un almacén cinco a oscuras con una ansiedad que te cagas".

Aunque no ha querido desvelar los motivos de su encierro en Catar justificando que "no tengo muchas ganas de hablar", todo parece indicar que fueron sus palabras las que acarrearon su encierro en un almacén.

Omar Montes se muestra muy agradecido de poder haber vuelto a España después de que "he tenido una cosilla. Pero bueno, por lo menos hemos llegado aquí, que es lo importante".

Y es que parece no estar nada arrepentido tras su mensaje reivindicativo después de tu actuación, ya que al ser preguntado por ello Omar lo deja claro: "Imagínate tú. Dime una persona de España que vaya a decir eso allí. Todo el mundo critica mucho, pero hacer, hacen poco".



Omar dice que el mensaje lo ha dicho porque "me sale del corazón, porque ya todo el mundo me conocéis cómo soy yo, y yo simplemente lo que tiene el corazón lo he dicho ni más ni menos. No quiero halagar a nadie ni ofender a nadie. Yo sentía eso en mi corazón. Lo dije y punto".