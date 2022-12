Tamara Falcó ha cumplido 41 años y, lejos de repetir la celebración por todo lo alto que hizo a sus 40 años, del brazo de Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón ha querido aislarse unos días junto a su familia, o al menos una pequeña representación de ella, reapareciendo feliz en sus redes sociales y cogiendo un avión con dirección a las Maldivas.

La marquesa lo ha hecho público en sus redes sociales mostrando algunos de los rincones más espectaculares de los que está disfrutando con su madre, Isabel Preysler, y su hermana, Ana Boyer, junto a las que ha disfrutado de este paréntesis en su ajetreada agenda. Un viaje al que también les ha acompañado Fernando Verdasco y sus hijos, Miguel y Mateo, aunque no Mario Vargas Llosa, una ausencia remarcable.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras haber viajado a Catar primero y Abu Dabi después, Tamara se ha desplazado con su familia a un lujoso rincón de las ya exclusivas islas. Las tres han querido desconectar y hospedarse en el lujoso Naladhu Private Island: un complejo compuesto por veinte casas con todo tipo de actividades. "Hay destinos que te dejan con ganas de volver siempre. Tal es el caso de las Islas Maldivas", destacaba la chef en su perfil de redes sociales, "ha sido un sueño hecho realidad y una forma totalmente distinta de celebrar mi cumpleaños".

Y es que se ha tratado de un regalo de cumpleaños muy especial de Cayetana Vela, fundadora de Luxurycomm, que le ha confeccionado una oferta personalizada para la familia con la que han disfrutado de todo tipo de actividades y rincones para desconectar: "gracias por organizar todos los detalles para que nuestro viaje se haya convertido en un recuerdo que jamás olvidaré".