Sara Carbonero ha pasado una mala racha en lo que a temas de salud se refiere. La periodista era hospitalizada hace dos semanas de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra, donde tuvo que ser sometida a una operación por consejo médico después de hacer una revisión rutinaria por su cáncer de ovario en la que el resultado fue complicado. Tan solo una semana después recibía el alta y publicaba un vídeo en sus redes con un emotivo mensaje en el que agradecía a todo el mundo el apoyo que había recibido durante este tiempo.

"Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más. Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me llenan de energía para seguir adelante", escribía.

Durante esta etapa ha estado muy bien arropada no solo por sus amigas y familiares, como Isabel Jiménez, sino también por su actual pareja, Nacho Taboada, que ha estado con ella al pie del cañón. Y es que el músico, con el que ha empezado una relación hace unos meses, no solo fue a visitarla al hospital durante su estancia, sino que también la acompañó en el día que recibió el alta. Tal y como se ve en el vídeo, ella va de copiloto en el coche mientras que Nacho es quien conducía, tal y como han podido comprobar los fotógrafos de prensa.