Fabiola Martínez se confiesa ¿liga mucho después de su separación de Bertín Osborne? La venezolana acudió a un evento organizado por el whisky 'The Macallan' en Madrid donde coincidió con Eugenia Osborne, una de las hijas de su ex, ambas vestidas de negro. Allí, desveló en qué momento se encuentra cuando se van a cumplir casi dos años de su separación con el cantante que anunciaron en enero de 2021. "Estoy muy bien, estoy en un momento de equilibrio, de encontrarme, de disfrutarme, de recuperar cosas... Estoy llegando al punto del equilibrio sano que necesitaba" comentó y reveló una de las cosas que había recuperado en los últimos meses. "Me considero una persona muy divertida y los años y las cosas que he pasado te van quitando ese poquito no sé, de niña o de infantil, el despreocuparte de las cosas, no pensar lo que van a decir o no dar muchas vueltas a las cosas y me lo estoy pasando fenomenal, eso lo había perdido", añadió y dejó claro gracias a quién lo había conseguido.

"Sí hay una persona y soy yo. Yo que ahora me esfuerzo por intentar otra vez no ponerme tantas barreras y dejarme llevar un poquito más. Además, el 28 de diciembre cumplo 50 y, por una parte, estoy como nerviosa pero por otra digo mira no he llegado tan mal de espíritu, de ganas, de personalidad porque todas las experiencias te van dejando poso y te alegras del aprendizaje que has tenido", comentó Fabiola Martínez y aclaró si, después de su separación de Bertín Osborne, ligaba más y si le gustaba gustar. "Claro que sí, me gusta gustar y me estoy llevando muchas sorpresitas... No hay nadie especial mira yo antes salía a la calle, quizás era yo porque salía a la calle y quizás no me arreglaba tanto o no me preocupaba tanto por gustar o también que no me fijaba tanto pero yo ahora voy y estoy más pendiente y me hace gracia. El otro día me bajé de un taxi y había dos chavales y dijeron 'jo...' y yo (mueve el pelo y se ríe) Así me sube la moral y me gusta", reconoció.

Gtres

Fabiola Martínez está centrada en ella misma y, de momento, no piensa en volver a enamorarse. "Ahora mismo lo que me da estabilidad es estar centrada en mí... Una relación de tantos años en la que te vuelcas y das tanto, hasta que vuelves a recuperar la confianza en mí, en el amor, necesita un tiempo de cura. Yo estoy bien porque no tengo tristeza ni pesar pero tampoco quiero complicarme. Creo que tener una relación en la que no estás al 100% es mejor estar con mis amigos, mis amigas", aseguró.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne mantienen una relación cordial y la venezolana comentó la pérdida de peso de su ex que luce músculos en el gimnasio. "Él siempre ha estado muy bien, yo no me quejo (Risas) Yo me alegro por él porque si él está bien, todos estamos bien y viceversa. Para mí lo más importante son los niños, si los niños ven a a su padre y a su madre contentos, estables y con una buena relación entre ambos, todo está bien", afirmó. La venezolana será nueva colaboradora de Sonsoles Ónega en su nuevo programa en Antena 3 con otros rostros conocidos como Tamara Gorro o Mar Flores y, aunque no quiso confirmarlo, su sonrisa la delató. "Si es ya lo veréis, me hace muchísima ilusión colaborar en televisión, es algo que me gusta, me divierte y pondré todo mi empeño en hacerlo bien si sale la oportunidad", dijo.