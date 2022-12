Ha sido un año bastante complicado para Ana María Aldón. Desde que inició su carrera en televisión, son muchas las polémicas a las que se ha tenido que enfrentar y casi todas relacionadas con su matrimonio y su familia política. Finalmente su matrimonio con Ortega Cano acabó dañado, y pese a que está rehaciendo su vida, se puede ver a la andaluza bastante hundida por lo que le ha tocado vivir. La gaditana está centrada en su trabajo en el 'Mediafest' y ocupándose diariamente de todo lo que conlleva una mudanza.

Aunque intenta apartarse de algunos conflictos, parece ser que Ana María no es capaz de librarse de todos. Este pasado fin de semana, Aldón se sentaba en el plató de 'Fiesta' y pasaba un mal rato por unas declaraciones de su hija Gema Aldón. "Ella ha sentido que yo no estaba ahí porque me fui a atender a otra familia, que se venían momentos muy turbios, y no sé si me lo va a perdonar o yo no me lo perdono", decía la gaditana bastante tocada por el tema.

Gtres

En la entrevista que hizo Gema Aldón daba a entender que, alguna que otra vez, se sintió abandonada por su madre y la ex de Ortega Cano se venía abajo por las declaraciones de su hija. Tras este duro momento, las cámaras captaban a Ana María Aldón cerca de su nueva vivienda y su rostro era el de una mujer abatida.

Parece que la gaditana se ha refugiado este puente en su nueva casa en Guadalajara para aprovechar los días de fiesta y seguir acomodando esta nueva vivienda en un hogar agradable para ella y para el hijo que tiene en común con el torero.