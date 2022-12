Ana María Aldón ha vivido un momento muy duro en las últimas semanas. Después de superar los meses más complicados y firmar finalmente su divorcio, la diseñadora parece estar viviendo un resurgir de la mano del Mediafest Night Fever, el programa de Telecinco en el que está demostrando que tiene dotes para el espectáculo y en el que ha coincidido con Rocío Carrasco protagonizando momentos históricos como su primer encuentro frente a las cámaras. Pero este fin de semana nos han sorprendido tras un duro momento de la diseñadora sobre el escenario del Mediafest.

La exmujer de Ortega Cano se ha metido en la piel de Elsa, de ‘Frozen’, de la mano de Gisela quien acudía a la gala mientras Natalia celebraba su cumpleaños, y muchos han advertido el bajo ánimo de la participante.

Telecinco

Al volver de publi, Adela González y María Patiño, quien estaba sustituyendo a Jorge Javier Vázquez, ha compartido con todo los espectadores que Rocío Carrasco se ha acercado a su compañera durante unos minutos para consolarla porque la veía de bajón: "Había un cariño y una mirada. Me ha emocionado veros", explicaba Adela quien había visto el acercamiento en la pausa. Un acercamiento tras la actuación de la diseñadora que veía interrumpida por un error en el sonido que no evitó que realizará una buena interpretación.



"Está mal y no me gusta verla mal. Nadie se merece lágrimas de otra persona. Ni nada ni nadie", son las palabras de Rocío Carrasco al respecto. Patiño apunta que gente del equipo han visto muy mal a Ana María hasta tal punto de no saber si podría defender su actuación, "yo intuyo por lo que está pasando pero es algo suyo que si quiere compartir, lo hará", aseguraba, pero Ana María se limitaba a asentir con gesto triste.