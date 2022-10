El pasado 9 de octubre, la diseñadora acudió a su puesto de trabajo en el programa 'Fiesta' de Telecinco y allí comentó las palabras de Paloma García Pelayo quien unos días antes había desvelado que el torero habría tomado la iniciativa para romper, de manera legal, su matrimonio con la madre de su hijo pequeño y habría consultado a una prestigiosa abogada matrimonialista. La gaditana, que ha negado tener un nuevo amor , desvela que ella tenía la misma información "hace un tiempo" pero que no se lo había dicho el diestro y que cree que es verdad.Estoy segura de que eso es así, estoy convencida de que es cierto", aseguraba.

Ana María Aldón, que hace unos días reveló que su matrimonio estaba roto aunque convivían bajo el mismo techo, dijo que entendía que Ortega Cano hubiera tomado la iniciativa pero que nunca se lo ha confirmado. "Yo estaba esperando a que él me lo comunicara y como ese día no llegó se lo dije yo, pero no me lo confirmó", señaló.

Telecinco

Ana María Aldón, que acaba de revelar su peso y su talla, cree que Ortega Cano no ha presentado todavía la demanda de divorcio sino que ha querido consultar los trámites y la situación con un abogado especializado. "Yo creo que las cosas irán surgiendo, tenemos que ir tomando decisiones, da igual quien tome la iniciativa, pero es algo normal" y aclaró que ella misma también se había asesorado tras entender que su relación no tenía solución y que se acabarían separando legalmente.

Gtres

Ana María Aldón tiene claro que su divorcio será de mutuo acuerdo porque tanto para ella como para Ortega Cano lo más importante es el hijo que tienen en común. "Para que nosotros lleguemos a un acuerdo no necesitamos absolutamente a nadie. Somos padres de un hijo que tanto para él como para mí es nuestra máxima prioridad. Ahora llevamos bien la convivencia pero no es fácil", declaró solo unas horas antes de que el torero se sentara con Ana Rosa Quintana para hablar de su situación actual.