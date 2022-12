Natalia Rodríguez ha celebrado su 40 cumpleaños por todo lo alto. Aunque muchos tengamos el recuerdo de aquella jovencísima cantante que apenas cumplía la mayoría de edad en 'Operación Triunfo', la artista ha celebrado la cifra redonda rodeada de sus familiares, amigos y con una visita muy especial, la de su novio, Manu Alves, con quien todavía no habíamos visto ninguna fotografía más allá de las redes sociales y que nos ha sorprendido acudiendo sin reparos al photocall que la propia Natalia había organizado a las puertas de la fiesta.

"Llevamos poquito tiempo, a mi me gusta ir tranquilita. Es una gran persona, un gran amigo y es un amigo a quien quiero. Me apetecía porque ya me habíais pillado con él en la playa (risas). Ahora mismo estamos disfrutando el presente, no queremos poner etiquetas a largo plazo", aseguraba Natalia sobre su pareja. "Un error que siempre he cometido en mi vida es ilusionarme con cosas del futuro que luego no pasan, y prefiero vivir el presente".



Gtres

Por este photocall también han pasado grandes amigos de la artista, entre ellos Beatriz Jarrín, protagonista de la crónica rosa en estos momentos, aunque si ha habido rostros que han acaparado las miradas han sido sus ex compañeros de 'Operación Triunfo': Geno, Alejandro Parrecho y Chenoa. Los cuatro han posado en una fotografía que nos transportaba 22 años atrás cuando daban el salto nacional en el programa de éxito.

Gtres

Y es que, aunque otros compañeros de OT no han podido venir, como Gisela o Manu Tenorio, Natalia ha confesado que su compañía sigue siendo un pilar muy importante en su vida: "Son personas que siempre han estado conmigo en lo bueno y en lo malo, son un pilar fundamental en mi vida". De hecho, señalaba que Parreño había ido en coche desde Valencia solo para ir a la fiesta a pesar de estar enfermo. Sobre Chenoa, amiga y vecina suya y a cuya boda sí acudió, ha asegurado incluso que su matrimonio es un ejemplo para ella.



Además, sobre esta cifra redonda, Natalia ha asegurado que no le da vértigo llegar a los 40. "Antes de cumplirlos me daba mucho miedo, pero ahora que se acercan estoy orgullosa y yo me voy igual que con veintipico, con la misma vitalidad y ganas de todo", aseguraba la artista reconociendo que en esta nueva etapa sigue teniendo inquietudes profesionales y busca aprender a producir sus propias canciones, además ha confesado que su deseo será salud porque con eso "todo viene rodeado".