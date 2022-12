Tras años de batalla judicial, que comenzó hace ya seis años, Carlos Baute ha enterrado el hacha de guerra con su hijo José Daniel, que tiene ya 33 años, y al que ha aceptado y acogido en su vida. Ahora, ha aprovechado su visita a 'Sálvame Deluxe' para hablar abiertamente de cómo ha sido para él esta lucha judicial con el joven.

José Daniel es fruto de la primera relación sexual que tuvo con 15 años, un embarazo del que el cantante venezolano no supo nada hasta que hace apenas unos años recibió una demanda de paternidad. Por ello, le costó tanto asumir que se trataba realmente de su hijo aunque, ha confesado: "En cuanto le vi ya sentí algo y las pruebas de ADN me confirmaron que era mi hijo".

Telecinco

"Jose Daniel es el mejor de los hijos, tiene un corazón enorme... qué pena que antes no pudimos hacer las paces y ser padre e hijo", ha confesado sobre el joven animando a los padres que no reconocen a sus hijos a conocerles. "Ese peso y esas terribles noches en las que decía 'Dios mío, eso no está bien lo que está pasando'...".

La mujer de Carlos Baute fue precisamente la que le impulsó a arreglar la situación. "Hoy día te puedo decir que hoy estuvimos hablando. Estoy feliz. Está integrado, viene a su casa con sus hermanos", tanto que van a pasar juntos la Navidad. Unas Navidades que no van a ser en Venezuela a pesar de las ganas que tiene el artista por volver después de doce años.

Baute se ha mostrado en varias ocasiones abiertamente contrario al gobierno de Venezuela y sus declaraciones han provocado que el régimen de Nicolás Maduro le haya negado el pasaporte: "Yo puedo entrar a mi país sin problema sin pasaporte o DNI porque soy venezolano, pero el problema vendría cuando intentara salir, me quedaría atrapado". El artista ha reconocido que siente miedo por las posibles represalias que sus familiares y amigos puedan sufrir allí: "En redes sociales no sigo ni a mis familiares ni a mis amigos porque no quiero que se les relacione conmigo y tengan problemas".