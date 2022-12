José Antonio Avilés ha sorprendido este sábado en su entrevista de Sálvame Deluxe con una revelación sobre su salud. El periodista ha confesado que todo arrancaba en el momento en el que se sometía a un test de inteligencia en el programa que, lejos de confirmar sus expectativas, mostraba que tenía un gran cociente intelectual de 128 pero esta no sería la única sorpresa que este test le tenía reservado. Tanto solo unas semanas después la psicóloga que hizo la prueba al periodista se puso en contacto con él para hacer más pruebas y es que había algo que no encajaba y que analizaba con colegas de profesión: tenía muy poca memoria verbal y su test, en este apartado, había salido muy diferente al resto de sus compañeros. "Podía haber problemas neurológicos", apuntaba.

Telecinco

Ante esto, la psicóloga le anunciaba a José Antonio que quería hacerle más pruebas sin confirmarle el motivo: "No te puedo confirmar ni desmentir porque necesitas hacerte estas pruebas". Tras ello, veía que el problema no era tan grave: "Estate tranquilo que descartamos el tumor pero vente que tengo que hablar, cuando voy, me dice 'hay micro ictus que hay muchas persona que lo tienen'".

En este sentido, Avilés hacía memoria para saber cuándo había podido pasar esto: "¿Recuerdas algún episodio con una subida de tensión muy alta o que te haya subido un ojo?"; y recordó que sí, que en mayo de 2020, tras su participación en Supervivientes, fue al médico en ese momento y le descartaron cualquier cosa porque, al ser tan joven, sería de estrés: "cuando voy ese día al hospital, el tema del ojo no lo dije porque el dolor ya no lo tenía, pero sí que tenía la tensión alta y náuseas".

La experta comparte con todos cuáles son los síntomas que nos deben hacer acudir al médico por posible presencia de micro ictus (pueden aparecer aislados o todos a la vez):

Parálisis o sensación de hormigueo, generalmente en media parte del cuerpo

Dificultad para hablar o entender

Problemas de visión