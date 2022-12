Christian Gálvez y Patricia Pardo continúan disfrutando de su amor. La pareja no solo comparte momentos y viajes juntos -como esta última escapada a Viena-, también se dedican unas emotivas palabras en la televisión y, ahora, el presentador ha lanzado un bonito mensaje a su novia a través de sus redes sociales. Un piropo con el demuestra lo enamorado que está.

Los presentadores comenzaron su historia de amor en 2021 tras la ruptura con sus respectivas parejas anteriores. Él, con la gimnasta y ex concursante de 'MasterChef Celebrity' Almudena Cid y ella con Francisco Martínez, padre de sus dos hijas. Aunque Christian y Almudena no han terminado demasiado bien, no sucede lo mismo con Patricia y su ex. De hecho, el ex de Patricia Pardo ha hablado de su sintonía con Christian.

El de Móstoles no para de hacer halagos a la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' en sus redes sociales. Todo comenzaba cuando Patricia Pardo se sumaba a la nueva moda que corre por las redes sociales: subir imágenes tuyas transformadas con inteligencia artificial. Un reto que convierte tu rostro en cualquier cosa que te puedas imaginar, desde ser un hada, una guerra o un niño, al más puro estilo "metaverso", como diría Tamara Falcó.

De esta forma, la periodista de Mediaset ha querido unirse a esta nueva tendencia y ha publicado diferentes fotografías suyas en diversas situaciones: "La inteligencia artificial es curiosa... Lo mismo te convierte en hada del bosque que te transforma en niños. ¿Qué me decís de la décima foto?", comentaba Patricia. En este sentido, subía también una foto de Christian de niño a modo de broma, y el nuevo presentador de '25 palabras', no ha dudado en responderle de una forma cariñosa.

"A mí me flipan todas tus versiones" escribía junto a un emoji de un corazón rojo, pero matizaba con la gracia que le caracteriza: "Pero con la última foto no vale, eso es hiperrelismo", agregaba entre emoticonos de caras riéndose.