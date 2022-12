Patricia Pardo y Christian Gálvez continúan viviendo toda una historia de amor. Después de sus conflictivos inicios en los que la polémica ruptura del presentador empañó sus románticas declaraciones públicas de amor que a día de hoy siguen dedicándose, la pareja vive una natural y tranquila relación que cada día va creciendo a ojos en muchas ocasiones de sus seguidores. Y es que, aunque no han compartido aún ninguna imagen juntos en sus redes sociales, sí que han dejado ver en más de una ocasión los viajes que han compartido en estos meses.

Una relación de la que hay un testigo muy cercano, el ex marido de Patricia Pardo, Francisco Márquez, quien en verano de 2021 rompiera su relación. Con dos hijas en común, la ex pareja ha mantenido en todo momento el respeto y el cariño tanto en el proceso de divorcio como en la actualidad, tal y como ha destacado en sus redes sociales.

Gtres

El ex marido de Patricia Pardo ha cumplido 39 años esta semana y, aprovechando la fecha tan señalada ha publicado un mensaje en el que ha hecho gala de esta buena relación con la madre de sus hijas. "Cumplo 39 años y estoy especialmente feliz. Porque me siento más querido y arropado que nunca, tengo suerte de tener la familia que tengo, la carnal (que está en Cádiz, pero me hacen llegar todo su cariño), y por supuesto mis familias madrileñas; mis compañeros/amigos de trabajo, mis amigos de la urbanización, y aunque suene “raro” el buen equipo que formamos con mi exmujer y su pareja…".

Un mensaje en el que deja claro que Christian Gálvez, el presentador del nuevo concurso de Telecinco, ha aterrizado con buen pie en el círculo íntimo de su novia, llevándose bien no solo con sus hijas sino también con el padre de las pequeñas. No en vano la pareja (y las hijas de la gallega) ya comparte casa.