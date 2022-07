Que Christian Gálvez y Patricia Pardo tienen una relación envidiable no es ningún secreto. La pareja, a pesar de ser hermética en su día a día -no les gusta nada aparecer juntos y mucho menos dejarse fotografiar-, de vez en cuando sí que tiene algunos detalles románticos con sus seguidores: hace sólo unos días ella habló de su relación con Christian mientras recogía un premio y desveló cómo se encontraba; también nos han hecho partícipes de su reciente viaje a Egipto (el primero como pareja), y ahora los tortolitos se han puesto románticos en redes sociales.

Ha sido Patricia la que, tras postear una imagen en un barco en su Galicia natal mientras celebraba una festividad marinera en Ria de Arousa, ha recibido un precioso mensaje de su chico, bien romántico y bien público en el muro de comentarios: "Caminamos (y navegamos) juntos", un mensaje que tiene mucho significado, que deja claro que su relación va viento en popa (nunca mejor dicho), y que llega en un momento clave tras conocerse la noticia de que Christian Gálvez ha vendido su casa en Boadilla del Monte (Madrid). Sí, la que compartió con Almudena Cid durante más de 10 años. ¿Será que el presentador está preparado para una nueva vida junto a su chica?

Este, sin duda, no es el primer gesto romántico en público que hace la pareja. Les costó confirmar lo suyo, ya que él salía de un matrimonio de 11 años con su ruptura con Almudena Cid. Sin embargo, no pudieron esconder lo que ya era un secreto a voces, y en febrero de este 2022 confirmaron su relación con unos bonitos mensajes: "Estoy feliz e ilusionada… si son rosas, florecerán", afirmó ella en 'El programa de Ana Rosa', unas palabras que en seguida tuvieron su réplica: "Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán", unas palabras que amplió en la radio días después en forma de declaración de amor: "Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia. Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Pienso regarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero".

