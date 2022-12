Apunto de que acabe el 2022, Shakira ha hecho un balance sobre el largo y complicado año que le ha tocado vivir. El 2022 es un año que, por desgracia, va a recordar siempre y es que dos acontecimientos han sido bastante duros. Aunque en el tema laboral la cantante sigue arrasando, en su vida personal han fallado varias cosas. Recordemos que su padre ha pasado un bache de salud difícil y la cantante no se ha separado de su progenitor en ningún momento. A este duro momento se le añade la ruptura con Gerard Piqué.

A través de la plataforma de Spotify, la artista colombiana ha compartido un vídeo en el que ha expresado todo lo que ha supuesto para ella este año: "El 2022 ha sido un año en el que difícilmente podré olvidar, en el que he encontrado tantos desafíos como buenos amigos de verdad. La música ha sido una buena compañía y ustedes aún más", expresaba Shakira. Gracias a su trabajo, la artista ha sacado la poco fuerza que tiene en estos momentos por sus problemas personales. Sus seguidores le han mostrado mucho apoyo y ella no ha dudado en agradecérselo. "Quiero agradecerles por escucharme y permitirme expresar. Ojalá en 2023 pueda corresponderles con todo el cariño que me dan y traerles buena música y mucho más".

En el amor, la cantante aún no está abierta. Se ha rumoreado durante algunos días una posible relación con un instructor de surf que da clases a sus hijos. Tras la difusión de estas informaciones, Shakira ha querido desmentir cualquier tipo de relación y lo ha hecho a través de un comunicado que ha enviado a varios medios de comunicación. "Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos".