El tenso reencuentro entre Shakira y Gerard Piqué tras su separación

La ruptura de Shakira y Piqué no ha sido todo lo discreta que la pareja podría haber querido. Después de doce años de intensa relación, la cantante y el jugador de fútbol anunciaban su ruptura. Cuatro meses han pasado desde el comunicado y la pareja ha vuelto a reencontrarse para animar a su hijo mayor en un partido de Béisbol. Milan ha contado con el apoyo de sus dos progenitores, que como el resto de padres se mostraron de lo más orgullosos de ver participar a su hijo en un campeonato. Ambos viajaban por separado hasta Valencia y una vez más no cruzaban ni las miradas.

Sentados en distintos puntos del estadio, tanto la cantante como el futbolista quisieron acompañarle en un evento deportivo en el que han dejado atrás sus diferencias para arropar a Milan. Mientras la cantante colombiana se sentó junto a los familiares de otros compañeros de su hijo y accedió muy sonriente a hacerse fotos con todos sus fans. Piqué se sentó en otra grada a varios metros de distancia.

Como cualquier otro padre, el jugador ha lucido de lo más orgulloso una camiseta de color azul con los nombres de los quince equipos que participan en el campeonato. Completó su outfit con pantalón deportivo, gorra y gafas.

Una ruptura muy tensa

Durante los primeros meses, los protagonistas optaron por emitir el comunicado y guardar silencio. Sin embargo, las primeras imágenes del jugador del F.C Barcelona junto a su nueva pareja Clara Chía Martín rompían la discreción de la pareja tras su ruptura. En ellas, Piqué aparecía derrochando amor y complicidad con su chica en el concierto del cantande Dani Martín.

La cantante colombiana decidía no pronunciarse hasta que, cansada de las especulaciones sobre el fin de su relación decidió romper el silencio en el revista Elle. En la portada del mes de septiembre la cantante se abrió como nunca antes lo había hecho. La artista confesó haber dejado en un segundo plano su carrera profesional para mudarse a Barcelona y que Piqué pudiese desarrollar su carrera como jugador de fútbol profesional. Algo de lo que se muestra muy orgullosa pues le sirvió para vivir junto a sus hijos Milan y Sasha momentos únicos y crear un vínculo inquebrantable.

