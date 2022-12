Shakira ha querido desmentir de manera tajante las informaciones sobre un nuevo amor que vienen circulando desde la semana pasada. Todo comenzó cuando Shakira, junto a sus dos hijos Milan y Sasha y su hermano Torino, se escaparon para coger olas en Cantabria el pasado fin de semana. Allí, estuvieron junto a un instructor de surf que señalan como su nueva pareja. Además de practicar una de las grandes pasiones de en el Parque Natural de Oyambre, él también hizo algunas fotografías a la cantante y sus hijos.

Después de la publicación de estas imágenes, en las que se podía ver cierta complicidad entre ambos, la cadena estadounidense Univisión TV comenzó a especular sobre un posible romance y pusieron nombre y apellidos al profesor de la artista. Gorka Ezkurdia un joven vasco que también ejerce de fotógrafo y que tiene 25 años sería el nuevo amor de la cantante.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras la difusión de estas informaciones, Shakira ha querido desmentir cualquier tipo de relación y lo ha hecho a través de un comunicado que ha enviado a varios medios de comunicación. "Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos". Han sido las palabras de la artista colombiana que ha querido dar de esta manera un portazo a los recientes rumores publicados en algunos medios de comunicación sobre una hipotética relación sentimental con su instructor de surf.

Además, esta no es la primera vez que la artista se escapa a las playas de Cantabria. Lo ha hecho en varias ocasiones y no solo es su instructor, también da clases a sus dos hijos y puede que en su momento también diese clases de surf a Gerard Piqué, la expareja de la artista.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.