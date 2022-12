Desde que se convirtiera en un personaje televisivo de lo más recurrente, Tamara Falcó ha ido perdiendo la vergüenza y esa imagen de 'niña bien y perfecta' que durante años se había labrado para aprender una gran lección: reírse de sí misma. Y lo está consiguiendo. Tras el éxito de su docuserie en Netflix -'La Marquesa'-, haber ganado 'MasterChef Celebrity 4' y sus colaboraciones en 'El Hormiguero', Tamara es otra, pero eso no significa que todo sea un camino de rosas en su vida: también lo ha pasado muy mal con su ruptura con Íñigo Onieva al descubrir que el empresario le había puesto los cuernos poco antes de pedirle matrimonio, pero ahora, superado el trauma, incluso se ríe de ello. Y lo ha rentabilizado.



Campofrío ha lanzado su esperada campaña navideña, en la que ha contado con un gran elenco de rostros conocidos entre los que se encuentra Tamara Falcó, y aunque sólo tiene dos frases, la hija de Isabel Preysler se ha convertido en la protagonista indiscutible precisamente por las palabras que suelta: famosos como Íker Casillas, Mónica Carrillo, Maribel Verdú o el influencer IlloJuan aparecen en el 'spot' dejando en herencia a las nuevas generaciones preocupaciones, incertidumbre, falta de motivación, malas noticias... y la frase de Tamara era un dardo directo a su ruptura con Íñigo: "¿Y los que queremos dejar la falta de fe? En la pareja, no me malinterpreten", dice, haciendo un doble juego con su profunda fe religiosa y su gran vivencia del 2022: la falta de fe en el amor.

El anuncio, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, por otro lado, pretende poner en valor todo lo bueno que las nuevas generaciones deben tomar de las anteriores, como el coraje, la valentía o la resiliencia a pesar de que parece que sólo hay cosas malas, pero sin duda unos de los grandes momentazos a destacar del anuncio ha sido el de Tamara. La socialité ya dejó claro que no guarda ningún rencor a Íñigo Onieva, pero tampoco ha dejado pasar la oportunidad de rentabilizar la situación y, de paso, reírse de lo que un día le hizo mucho daño. ¡Eso sí que es resiliencia!

