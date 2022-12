La noche del 14 de diciembre fue una de esas noches mágicas que viven nuestros famosos. El Casino de Madrid acogió a muchos rostros conocidos para celebrar la V Edición de los Premios Hombre del Año 2022. Ha sido, sin duda, una noche llena de elegancia, diversión, valentía y solidaridad, en la que el tenista Rafa Nadal ha sido nuestro Hombre del Año, por inspirarnos con su capacidad de reinvención, a desafiar nuestros límites y motivarnos a ser nuestra mejor versión.

Muchos fueron los famosos que nos sorprendieron para bien con su estilismos, entre ellos el actor Miguel Ángel Silvestre. El intérprete, que se llevaba doble galardón por su carrera como actor, nos sedujo a todos con un elegantísimo traje Emporio Armani. A parte de mostrarnos sus facetas más lujosas y elegantes, los famosos se reencontraron con buenas amistades. Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre protagonizaron un emotivo encuentro que cautivó a toda la prensa. "Paula es mi hermana desde el primer día que la conocí, ya sabíamos que íbamos a compartir ese periplo. Es una mujer a la que respeto y admiro mucho por los valores familiares que tiene, entre otros, y el único beso que nos hemos dado ha sido porque estaba en el guión. No sé que más puedo decir, pero básicamente es así", nos comentaba el actor. Sus papeles en 'Velvet' nos conquistaron pero todo queda en donde ha dicho el intérprete, en la ficción.

La actriz fue acompañada de su chico, el futbolista Miguel Torres. Él y el actor ya se conocían y parece que tienen una magnífica relación, tanto es así que el chico de la actriz publicaba en su Instagram fotos de esta noche tan especial resaltando en el texto la complicidad que tiene con el actor. "La última foto es con @miguelangelsilvestre uno de mis actores favoritos y sobre todo un tío cojonudo", a lo que el intérprete le contestaba: "Qué maravilla pasar una noche con vosotros Miguel! Un abrazo enorme".