Paula Echevarría se define como "maripotingues". Le encanta probar productos de belleza y si alguno le gusta, lo comparte con sus 3,6 millones de seguidores en Instagram. Aunque también reconoce que su mayor truco de belleza es la constancia ya ningún cosmético hace "magia". Para que funcione hay que ser constante. La actriz ya desveló la crema antiarrugas sin la que no puede vivir y el cosmético que usa para tener buena cara hasta en el gimansio. Ahora ha compartido su secreto para una mirada con efecto lifting. "Quiero compartir con vosotros mi secreto para tener el contorno de ojos hidratado, con menos líneas de expresión y hasta ¡con menos ojeras! (Que me salva, vamos). Se llama Hyper-Concentrate Eye Contour Serum y es de Freshly Cosmetics", escribe en sus redes.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El contorno de los ojos es una de las primeras zonas de la cara en 'delatar' los signos de la edad. La piel es extremadamente fina y suelen aparecer líneas de expresión, ojeras y una pigmentación desigual. La parte positiva es que aunque sea una zona es especialmente delicada, también suele responder muy bien a los tratamientos. Y el Hyper Concentrate Eye Contour Serum, producto que usa Paula Echevarría, es más que un tratamiento. Su fórmula combina 14 tecnologías clínicas naturales para mejorar los signos del envejecimiento del contorno de ojos. Trata ojeras, párpados caídos produciendo un efecto lifting, líneas de expresión (dinámicas y estáticas), pérdida de elasticidad, bolsas, inflamación, pigmentación desigual y manchas, con resultados visibles a partir de los 14 días de aplicación.

En la web de Freshly Cosmetics este sérum tiene más de 3.000 reseñas y todas ellas destacan la hidratación que notan en el contorno de los ojos tras dos semanas de uso. "Tengo 46 años y tras utilizar este producto durante 15 días, he notado mayor elasticidad en el contorno de ojos y mucho más hidratada la zona. Seguiré usándolo. A esta edad no pretendo encontrar productos milagro pero, sí, productos que resaltan la piel sana", señala una de las usuarias.

Freshly Cosmetics Hyper-Concentrate Eye Contour Serum freshlycosmetics.com 45,00 $ Comprar