A parte de sus proyectos televisivos en 'Mediaset', Paz Padilla se ha embarcado en otros que no tienen que ver con las pantallas. A parte del gran éxito de su libro y su obra de teatro, la gaditana está triunfando con la marca que ha creado con su hija Anna Ferrer. Este 14 de diciembre, madre e hija celebraban una gran fiesta navideña en casa de la presentadora para promocionar su nueva firma de joyas de su marca No Ni Ná. Para presentar la colección de accesorios hechos a mano de forma artesanal inspirada en las 'orejitas de mar', unos amuletos mágico que puedes encontrar en la arena de Cádiz, muchas influencer acudían a la fiesta con temática navideña.

"Nuestra orejita de mar es el elemento de origen orgánico que se encuentra en las playas de nuestro rincón favorito, Zahara de los Atunes. Este opérculo, es la puerta hacia la protección, la fortuna, la salud. La leyenda dice que los que gozan de su compañía, el camino de la vida será abundante y su amuleto será concebido para cuidarnos eternamente", escribía la humorista mostrando unas fotos de la original colección. Un regalo perfecto para estas navidades.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Paz Padilla está muy ilusionada con este proyecto familiar, lo que no se conoce si está igual de cómoda en su llegada a 'Mediaset'. El pasado martes 13 de diciembre, la gaditana coincidía en maquillaje con algunos de sus ex compañeros de 'Sálvame'. Exactamente Belén Esteban, Kiko Hernández y Rafa Mora coincidían con Paz llegando a crear una situación bastante incómoda.