El dardo envenenado de Ana María Aldón a Ortega Cano en el 'Mediafest Night Fever'

No es un secreto que Ana María Aldón atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. La diseñadora se encuentra atravesando un doloroso divorcio después de más de una década de relación con José Ortega Cano. A pesar de los intentos por salvar su matrimonio, finalmente tomaban la decisión de emprender caminos por separado. La de Sanlúcar ya ha encontrado una nueva vivienda para comenzar una nueva vida lejos del diestro y centrada en su carrera televisiva. A sus colaboraciones de los fines de semana en 'Fiesta' se suma ahora su participación en 'Mediafest Night Fever'. Ana María parece que ha encontrado su sitio en la pequeña pantalla.

Un viernes más, La de Sanlúcar de Barrameda ha vuelto a subirse al escenario del programa de Telecinco junto al cantante Hugo Salazar. Ambos han interpretado el tema 'Resistiré' del Dúo Dinámico, una canción que le viene como anillo al dedo a la ex del torero. "Es mi lema", confesaba Ana María Aldón.

La diseñadora se siente muy identificada con la letra y hace suyas algunas de sus estrofas: "Me dicen que soy fría, pero quizás es porque me volví de hierro para endurecer la piel. La letra es mi vida. Me sale mucha rabia. Me duele el pasado porque no ha cicatrizado, pero voy a poner de mi parte". "He dormido sola estando acompañada", añade además durante los ensayos. Un gran dardo envenenado que Ana María lanzaba a José Ortega Cano junto a otras perlitas.

La gaditana dejaba claro que antes de vivir en Madrid salía mucho más: "Hace mucho que no salgo. Viviendo en Madrid salgo menos que cuando vivía fuera y venía a Madrid. Ahora mismo no estoy en situación de poder salir. Estoy ilusionada con otra cosa que es mi casa. A mí por ejemplo ahora no me apetece ir a una discoteca, tampoco a una plaza de toros", soltaba Ana María después de decir que conoce más plazas de toros que teatros.

Arropada tras su separación

La semana pasada, Ana María se derrumbaba en mitad del programa y era consolada por Rocío Carrasco, la hija de la exmujer de su marido. Una situación totalmente surrealista.

"Estoy mejor, he recibido mucho cariño", ha reconocido la diseñadora antes de su actuación. Entonces, explicaba una bonita anécdota que había vivido durante estos días: "Una señora, hoy desayunando, me ha dicho '¿tú qué necesitabas, un abrazo? Yo te doy uno. Y nos hemos emocionado'", ha confesado.