El amor es un sentimiento que sigue muy presente en su relación tras su separación. Tamara Gorro y Ezequiel Garay han vuelto a demostrar que seguirán unidos de por vida y han reaparecido juntos tras anunciar el fin definitivo de su matrimonio. La influencer y el exfutbolista han demostrado que a pesar de su divorcio siguen siendo una familia feliz. Y el motivo lo merecía, a pesar de estar aún digiriendo su separación, han celebrado juntos el séptimo cumpleaños de su hijo Antonio. El segundo hijo de la pareja ha tenido una celebración por todo lo alto en el que no han faltado detalles.

Instagram

En un vídeo que ha compartido la creadora de contenido se puede ver a Tamara tapando los ojos de su hijo Antonio con las manos para que se llevase una gran sorpresa al ver a todos sus amigos y su familia esperándolo en esta gran celebración. Repleto de detalles con el fútbol como gran protagonista, Tamara Gorro y Ezequiel han celebrado los siete años de su pequeño por todo lo alto.

Aunque han querido darse una nueva oportunidad, y lo han intentado por todos los medios, su relación como pareja no es posible, pero ello no impide que sigan unidos por el bien de sus pequeños y por el amor y respeto mutuo que se profesan.

Instagram

El fin de su matrimonio

"Ezequiel y yo, definitivamente, hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado", explicaba Tamara en su comunicado. Hace un año, la pareja anunciaba por sus redes sociales que se tomaban un tiempo. Luego su amor pudo con muchos baches y se volvieron a juntar pero parece que no han sido capaces de superar algunas trabas en su matrimonio.

Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias", concluía Tamara en su comunicado.



Cabe recordar que la influencer está pasando desde hace varios meses una depresión de la que poco a poco está saliendo. Aunque este no es el motivo del fin de su matrimonio, Tamara pide ahora mucho respeto a la hora de hablar sobre este tema porque no es algo que le beneficio en su tratamiento para salir de esta gran depresión por la que está atravesando.