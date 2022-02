Tamara Gorro deja abierta una puerta para una reconciliación con Ezequiel Garay. A principios de enero, la influencer anunciaba, a través de sus redes sociales, que ella y su marido había decidido separarse tras más de 12 años de relación. La creadora de contenido compartió con su 'familia virtual', como ella llama a sus seguidores, un vídeo en el que explicaba que habían decidido tomarse un tiempo como pareja. "Nos vamos a separar, que no divorciar... Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido", comentó. La noticia de su ruptura llegó en un mal momento anímico para Tamara quien, desde hace año y medio, lucha contra una enfermedad mental: una depresión con un grado bastante grave con trastorno de ansiedad.

Tras unos días complicados, Tamara comienza a sentirse mejor y se ha animado a volver, poco a poco, a la vida social. Si hace unos días acudía a la inauguración de un restaurante donde hablaba del apoyo incondicional de Belén Esteban, ahora la hemos visto ir a la peluquería. "Estamos que ya es bastante, voy a arreglarme el pelo después de tres meses que me lo estoy tiñendo yo en casa. No sé si me hará algún cambio pero lo que quiero es taparme las canas que creo que ya va siendo hora", comentó, en tono jocoso, demostrando que, a pesar de que no está atravesando su mejor momento anímico, siempre intenta sacar una sonrisa.

En el vídeo de la parte superior, la creadora de contenido, que estrenó tatuaje tras una escapada fuera de España para cargar pilas, nos cuenta quién le da amor en estos complicados momentos. "Mi amiga me da amor, mis amigos me dan amor, mi marido me da amor, a mi me da rabia cuando decís el ex, por qué el ex", comentó. ¿Piensa en una reconciliación con el padre de sus hijos? ¡Dale al play y la propia Tamara te cuenta cómo está su relación con Ezequiel y si podría haber reconciliación!



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io